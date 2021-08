Un total de 26 conciertos repartidos por diferentes locales de la población, los ya tradicionales concursos de castillos de playa y desfile de carros engalanados, cuentacuentos y magia son algunos de los ingredientes con los que contará este año la celebración de las fiestas patronales de Cala Llonga. Un autocine solidario, motos clásicas y la tradicional misa en la capilla completan un cóctel refrescante en el que las medidas anti covid tendrán un protagonismo especial para poder combinar diversión y seguridad.

El próximo viernes, día 13, se inician las fiestas con la programación de los cuatro primeros conciertos. Este año, como ya se hizo el año pasado y como también se ha hecho en es Canar, se substituyen los conciertos multitudinarios en la playa por actuaciones más breves repartidas entre establecimientos de restauración de la zona. La única excepción es el recital que The Metrallas harán en el Paseo Marítimo con motivo del mercadillo hippy el lunes 16 por la tarde.

Con este cambio se pretende ayudar a impulsar la actividad económica de los negocios, muy afectados por estos dos veranos pandémicos. Song Collectors, en Can Nuts; Yves & Susana, en Flippers; Zerro, en Baso Cocktail; y Swingin Tonic, en Restaurante Buganvilla serán los encargados de abrir el fuego de las fiestas este viernes.

Jodie, David Vincent, Methead, Guajiro Blues, Querencia, Black and White, Acoustic Grooves, Miss Aránzazu y Omar Guzmán, Nuria B, Voice & Cello, Voximusic Quartet, El Chacho, Jahbless, Tonia J. y Omar G, Nati & Cris Dúo, A Tutiplén, Amy Winehouse Tribute y On Show completan la nómina de artistas. Mientras que la de locales también incluye El Pinar, Amigos, Espárragos, S’Aroma, Regina, Grill & Music, The Terrace, La Cantina, Molokay, Hollywood Beach Bar, Del Mar, La Casita, La Vela, Apero, Beach Bar, SOS, El Deseo, Toni’s Taverna i Marino Club, La Cacatua y L’Altre Balagar.

El domingo 15, día de La Asunción, es el principal de las fiestas e incluirá citas ya clásicas como el desfile de motos clásicas y el concurso de castillos de arena (ambos se iniciarán a las 11:00), la misa en la capilla descubierta (12:30 horas) o el desfile de carros engalanados (19:00). Además, completará la programación el cuentacuentos infantil en la playa con Encarna de las Heras (20:00) y el espectáculo ‘AMIF Màgia’ con la Associació Màgica d’Eivissa i Formentera (a las 21:00, también en la playa).

Además de la música, hasta la finalización de las fiestas habrá dos sesiones de autocine en el solar situado junto a La Vela. El viernes 20 se proyectará ‘The Greatest Showman’ y el sábado 21 le tocará a ‘Catch me if you can’. Las entradas estarán disponibles en www.cinemaparadisoibiza.eventbrite.es. También el sábado se realizará una caminata organizada por el Ayuntamiento, Peña Deportiva y Walk and Talk Ibiza.