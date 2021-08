Un juez de Palma ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de un centro médico de la ciudad, que expuso a sus compañeros a la posibilidad de contagiarse con el virus del coronavirus. El empleado sabía que estaba infectado y, aun así, estuvo desayunando con varios compañeros. Esta actuación irresponsable llevó a la empresa a decidir prescindir de sus servicios.

Esta situación ocurrió el pasado día 21 de septiembre, que era lunes. Este trabajador, que realizaba tareas de apoyo administrativo, se había sentido mal durante el fin de semana. Había notado síntomas de coronavirus, como diarrea, algunas décimas de fiebre y malestar general.

En vez de quedarse en su casa, el lunes acudió a trabajar. Habló con sus compañeros y les dijo que no se había encontrado bien. Una responsable del centro le ordenó que fuera a urgencias, que se sometiera a una prueba de PCR y que permaneciera en su casa aislado hasta que no conociera el resultado. El empleado, sin embargo, no se marchó y siguió trabajando, sin mantener la distancia de seguridad con sus compañeros. De hecho, el mismo día que le hicieron la prueba participó en una merienda con unos trabajadores y por la tarde comió junto a otro empleado.