Caen los casos de covid mientras aumentan un 33% los enfermos críticos

Tres de los hospitalizados permanecen ingresados en Son Espases, en Mallorca, mientras que otros tres son tratados en la Policlínica del Rosario y diez en el Hospital Can Misses. La capacidad máxima de la UCI para pacientes covid de Can Misses es, sin extender las camas de UCI a otros espacios, de nueve personas, aunque la conselleria de Salud no aclaró ayer a este diario si el centro ha llevado o no a cabo alguna reestructuración.

El ritmo de contagios va, por su parte, en sentido opuesto. En el día de ayer se registraron solo 47 positivos en las Pitiusas, 46 en la isla de Ibiza y únicamente uno en Formentera. El mismo día, sábado, de la semana pasada, fueron 173 los positivos que se comunicaron, 164 en Ibiza y nueve en Formentera. Además, el de ayer es el menor dato de contagios desde el 12 de julio. Asimismo, se dieron 19 altas médicas, por lo que los casos activos ascienden hasta los 3.152, frente a los 3.124 que constaban ayer.

Por su lado, la ocupación hospitalaria disminuye en términos generales, a pesar de la notable subida de ingresos en UCI (cuatro más que el día anterior), ya que hay seis pacientes menos alojados en planta, con lo que el total de hospitalizados baja ligeramente hasta los 95, cuando ayer eran 97 los que requerían atención hospitalaria. Lo que sí ha cambiado de forma más sustancial, por tanto, es la distribución de los ingresados. Un 16,8% está en UCI y el 83,2% se recupera en planta, mientras que ayer los enfermos críticos eran el 12,4% de los ingresados y el restante 87,6% estaba alojado en planta.

En cuanto a los enfermos leves o asintomáticos, son 3.057 las personas que se recuperan del virus en sus casas. Por islas, 2.932 son asesoradas telefónicamente en Ibiza, mientras que 125 permanecen en seguimiento por los equipos pitiusos de Atención Primaria en Formentera.

Casi 100.000 vacunados con una dosis en las Pitiusas

En Ibiza y Formentera 99.894 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna. Por islas, en Ibiza son 93.384 las personas con al menos un pinchazo, mientras que en Formentera estas son 6.510. Asimismo, 89.666 personas ya han recibido la pauta completa, 83.913 de ellas en Ibiza, al tiempo que en la menor de las islas son 5.753 los individuos completamente vacunados. En las Pitiusas se han administrado 177.625 dosis de la vacuna contra el coronavirus, 166.469 de ellas en Ibiza y las 11.156 restantes en Formentera.