El Consell de Ibiza se desvinculó ayer de la iniciativa empresarial que une Ibiza con Santa Eulària en un nuevo trayecto marítimo. Esta misma línea fue calificada hace unos años por el presidente de la institución, Vicent Marí, siendo alcalde, de «chiste» y «ocurrencia».

La institución, en una nota, matiza que «este no es un servicio de la institución, que no ha organizado ninguna presentación y que no ha hecho ninguna aportación» a este protecto. «El único papel del Consell», se añade en la nota, «ha sido la asistencia del vicepresidente segundo, Javier Torres, a un acto de presentación, después de haberse hecho una invitación protocolaria por los medios adecuados».