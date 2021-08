El Ayuntamiento de Sant Josep ha informado este jueves de que inicia la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), después de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que desestima el recurso interpuesto contra su adjudicación.

En un comunicado, la administración municipal señala que tiene "vía libre" para iniciar la redacción del PGOU tras la resolución judicial que "valida" el concurso público y la propuesta de adjudicación a la UTE Sant Josep.

En concreto, la resolución considera que no se puede hacer "ningún reproche formal" y, como conclusión, señala que "no se ha producido ninguna arbitrariedad" por el hecho de haber convocado un trámite no previsto legalmente para detectar eventuales errores.

El recurso ha supuesto, según el alcalde, Ángel Luis Guerrero, un "retraso de algunos meses" sobre la previsión inicial"

Además, establece que en todo momento los equipos que optaban al encargo disponían de toda la información de la marcha del procedimiento de licitación en todo momento, como se reconoce por la empresa recurrente cuando cita párrafos enteros de una acta que denunciaba no haber recibido, así que descarta la indefensión denunciada por esta parte.

El recurso ha supuesto, según el primer edil Ángel Luis Guerrero, un "retraso de algunos meses" sobre la previsión inicial. "Pero confiamos en poder recuperar el tiempo perdido con el buen trabajo que esperamos de la UTE ganadora", ha añadido.

Para Guerrero, "poner orden" en el urbanismo de Sant Josep es un "compromiso" del equipo de gobierno y "una necesidad" para el municipio.

La propuesta ganadora para hacerse con la redacción del nuevo PGOU propone un precio de 846.900 euros para hacer el encargo, que representa una rebaja del 23 % sobre el valor estimado inicialmente por este contrato establecido en 1,1 millones.