La agenda de este fin de semana la protagonizan las actividades de las Festes de la Terra programadas por el Ayuntamiento de Ibiza y las que ha previsto el Consell de la isla para este domingo, festividad del Vuit d'Agost, día Sant Ciríac. Esta edición, como el año pasado, debido a la pandemia, no habrá ni berenada en Puig des Molins ni castillo de fuegos artificiales, pero no faltarán los planes para disfrutar de la celebración del patrón de Ibiza.

Entre las propuestas musicales destaca el concierto del Doctor Prats. El grupo catalán actuará el sábado, 7 de agosto, a partir de las 22 horas en el parque Reina Sofía en el marco de los conciertos 'Treu la llengua' que impulsa la dirección general de Política Lingüística junto a otras entidades. Las entradas ya se han agotado. En este mismo espacio y a la misma hora el 8 de agosto actuará Swinging Tonic Band. Mañana mismo a las 22 horas también se subirán al escenario del parque Reina Sofía el Cor Ciutat d’Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel, y la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Miquel Àngel Aguiló, que también actuará el domingo a las 9.30 horas en la plaza de España. Recordar que todos los eventos en el parque Reina Sofía tienen aforo limitado. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar a www.eivissa.es.

Otro plan original y atractivo para este domingo será fijar la mirada entre las 22 horas y medianoche en las iglesias de Sant Josep, Sant Joan, Santa Gertrudis, Sant Antoni y la catedral de Santa María de Ibiza. Las fachadas de estos cinco templos cobrarán protagonismo gracias a las proyecciones de Ibiza Light Festival, que ha preparado un espectáculo de luces con la Asociación de Artistas Visuales. En Sant Josep, Sant Joan y Santa Gertrudis proyectarán video mappings , la catedral contará con una iluminación especial y en la iglesia de Sant Antoni se hará una iluminación inmersiva. Durante el espectáculo se proyectará, además, un código QR con información patrimonial.

Dentro de las actividades que pueden disfrutar este fin de semana, en este caso en Formentera, apunten también que este sábado, 7 de agosto, coincidiendo con el Día Mundial de los Faros, la entrada al Far de la Mola será gratuita. El horario para visitar esta construcción en verano y hasta el 31 de octubre es de martes a domingo de 10 a 14 horas y las tardes de miércoles y domingo, de 17 a 21 horas.

FESTES DE LA TERRA

VIERNES 6 DE AGOSTO: Festival Terra i Música. Concierto Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Miquel Àngel Aguiló, i Cor Ciutat d’Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel. La Banda Simfònica y el Cor Ciutat d’Eivissa se reencuentran sobre un escenario en estas fechas festivas para ofrecer un repertorio ligado a la tradición, pero también para que la música sea una celebración en sí misma. 22:00 horas. Parque Reina Sofía.

7 Y 8 DE AGOSTO: “Treballadores. Ants”. Exposición colectiva de artistas de todas las Islas Baleares. Cerca de un centenar de hormigas de hierro pintadas por artistas de nuestras islas. Sábado 7 de agosto de 12:30 a 20:30 horas. Domingo 8 de agosto de 10:00 a 18:00 horas. Plaza de sa Tarongeta (al lado del baluarte de Sant Joan).

SÁBADO 7 DE AGOSTO:

Torneo de voley playa Festes de la Terra . Categorías masculina, femenina y mixta. 10:00 horas. Playa de sa Punta (Hotel Torre del Mar). Organiza: Club de Vòlei Cor Pitiús.

. Categorías masculina, femenina y mixta. 10:00 horas. Playa de sa Punta (Hotel Torre del Mar). Organiza: Club de Vòlei Cor Pitiús. Trofeo de Petanca Eivissa en Festes . Categorías absoluta y especial. 18:30 horas. Paseo de Joan Carles I.

. Categorías absoluta y especial. 18:30 horas. Paseo de Joan Carles I. Festival Terra i Música 8 d'Agost. Concierto del Doctor Prats y lectura del manifiesto. De 22:00 a 24:00 horas. Parque Reina Sofia. Organiza: Asociación Vuit d’Agost, Dirección General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears y Ayuntamiento de Ibiza. Colabora: Institut d’Estudis Eivissencs. Entradas agotadas

DOMINGO 8 DE AGOSTO: Festival Terra i Música. Concierto Swinging Tonic Band. Presenta un repertorio mediterráneo con influencias del swing, de la canción italiana y el boogie. 22:00 horas. Parque Reina Sofía.

Festes de la Terra en Formentera

VIERNES 6 DE AGOSTO: Charla 'Formentera i l'anarcosindicalisme a Balears', del autor Jordi Maiz y Adry Tur Homar. De 19 a 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

SÁBADO 7 DE AGOSTO: Charla sobre inmigración y racismo a carfo de 'Lxs Sensiblxs' y Dayana Cata (Afroféminas). A las 19.30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

CELEBRACIÓN DE SANT CIRÍAC

SÁBADO 7 DE AGOSTO: Gran Premio de Ibiza de Trote 2021 'Generació I'. Aprovechando la celebración, se presentará el libro 'Història del Trot eivissenc' de Mariano Torres. Hipódromo de Sant Rafel a partir de las 20 horas.

DOMINGO 8 DE AGOSTO: Celebración de Sant Ciríac en Dalt Vila.

Concierto de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa a las 9:30 horas en la plaza de España, seguido de l homenaje a Guillem de Montgrí , procesión y una plegaria en la capilla de Sant Ciriac. A las 11 horas, misa solemne en la catedral cantada por el Cor Amics de sa Música y a mediodía en la plaza de la Catedral, baile a cargo de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa. Estos actos tienen reducción de aforo para cumplir con la normativa sanitaria vigente y se podrán seguir en directo a través de las redes sociales.

a las 9:30 horas en la plaza de España, seguido de , procesión y una plegaria en la capilla de Sant Ciriac. A las 11 horas, cantada por el Cor Amics de sa Música y a mediodía en la plaza de la Catedral, a cargo de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa. Estos actos tienen reducción de aforo para cumplir con la normativa sanitaria vigente y se podrán seguir en directo a través de las redes sociales. Espectáculo de luces. Entre las 22 y las 24 horas habrá espectáculo de luces en cinco templos de la isla: las iglesias de Sant Josep. Sant Joan, Santa Gertrudis, Sant Antoni y la catedral de Santa María de Eivissa con proyecciones a cargo de Ibiza Light Festival.

MÚSICA

Festival Badia de Portmany. Concierto de 'Bluesmafia'. Sábado, 7 de agosto, a las 21 horas. Concierto de Sonics. Domingo, 8 de agosto, a las 21 horas. Ubicación: Auditorio Caló de s'Oli.

Cultura a la Fresca. Concierto de Quin Delibat!. Sábado, 7 de agosto, a las 21 horas en la plaza de Sant Carles.

Jam al sol post. Concierto de Chelu García y Carlos Gallegos. Domingo, 8 de agosto, a las 20 horas en la plaza de la iglesia de es Cubells.

CINE

Cinema a la fresca en Sant Josep. 'And then we dance', de Levan Akin (Suecia, 2019) VOSE. Sábado, 7 de agosto, a las 22 horas en el Patio de las Escuelas Viejas

Cinema a la fresca en Sant Jordi. 'The girl on the train', de Tate Taylor (Estados Unidos. 2016). Proyección en VOSE. Sábado, 7 de agosto, a las 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi.

Mecal Air Ibiza 2021. Sesión dedicada a comedia. Sábado, 7 de agosto, a las 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí. Entrada libre hasta completar el aforo.

FOLCLORE

Ballada en el Pou de Can Burgos. Organizado por el Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines. Sábado, 7 de agosto, a las 20.30 horas.

ACTIVIDADES INFANTILES

Cuentos japoneses Kamishibai, una forma narrativa muy popular en Japón que consiste en unas láminas con un dibujo en una cara y texto en la otra. Esta actividad correrá a cargo de Rocío F. Fraile, que es miembro de la Asociación Internacional Japonesa de Kamishibai. Sábado, 7 de agosto, a las 19 horas. Auditorio Caló de s'Oli.

EXPOSICIONES

'Gabinet de Curiositats'. Muestra de collages de la artista Lila Licciardi. Sala de exposiciones 'Ajuntament Vell', Sant Francesc, Formentera. hasta el 14 de agosto , de lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas; los domingos y los lunes por la mañana la sala permanece cerrada.

‘Street Play’, exposición de la prestigiosa fotógrafa estadounidense Martha Cooper. En el marco del Bloop Festival. La muestra se exhibe en dos lugares: tres fotografías están expuestas en el Pati d’Armes, y otras 24 a lo largo del puerto de Eivissa.

'Matèria Onírica'. Exposición de la pintora ibicenca Marga Guasch. Hasta el 28 de agosto en la la Sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Horario de martes a sábados de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20.00 horas.

Muestra conjunta en el espacio cultural Can Portmany (San Rafael) de la fotógrafa Isabel Galán y el artista Vicente Pons, miembros de Amae. Hasta el 12 de agosto, de martes a sábado de 19 a 21 horas.

Pinturas de Miguel Buades. Garden Art Gallery, en la carretera de Sant Josep. Hasta el 31 de agosto. Abierto al público de lunes a sábado, de 9 a 20 horas y domingo, de 9 a 13 horas.

'Petit format'. Pinturas de Rafel Tur Costa. Estudir Tur Costa, calle Canari número 65 de Jesús. Hasta el 17 de septiembre. Se puede visitar los jueves de 18 a 21 horas; aunque se podrá concertar una cita por teléfono, llamando a los números 609 85 78 83 o 689 59 16 41, en caso de querer acudir en otros horarios.

‘Sidewalks, Fences and Walls’, de Robert Barry, Daniel Buren, Luis Camnitzer y Lawrence Weiner y la muestra individual 'Retratos', de Ugo Mulas. Nave de Para & Romero en Santa Gertrudis. Hasta principios de octubre. El horario de lunes a sábado de 18 a 22 horas.

'El bañista/The bather', pinturas Rafa Macarrón. La Nave de ses Salines. Del 10 de julio al 31 de octubre. Horario de miércoles a domingo de 12 a 20 horas.

Exposición colectiva con más de 50 creadores para celebrar los 20 años del Espacio Micus como galería de arte. Hasta diciembre. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita.

Exposición de fotografía MARE. Auditorio Caló de s'Oli. Hasta el 29 de agosto. Podrá visitarse todos los días salvo los viernes, de 10 a 13.30 horas, pero también durante los conciertos.

'África También'. Muestra de arte moderno y contemporáneo africano. Galería También, en Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre. Horario de martes a sábado de 10.30 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

'Festes tradicionals: tradició i llegat'. Muestra de fotos antiguas organizada por el Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Sala Refectori del Ayuntamiento (Dalt Vila). Visitas de lunes a viernes de 9 a 14 y de 18 a 20.30 horas. Sábados, de 18 a 20.30 h. Hasta el 14 de agosto.

'Arte plaff', de la artista Ezequiel Herrera. Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Se podrá visitar de lunes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados y domingos se podrá ver al artista en acción de 19 a 22 horas.

Exposición de Sol Courreges Boné. Centre Antoni Tur Gabrielet, en Formentera. Hasta el 7 de agosto. Horario de 10 a 14 horas y de 19 a 22 horas.

'Residir l'instant'. Imágenes fotográficas y videoinstalación de Pilar Aldea. En Far de la Mola, en Formentera, hasta el 16 de octubre. Horario: Martes, jueves y sábados de 10 a 14 horas. Los miércoles y domingo de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

'Tales of friendship'. En Ksar Arte, carretera de Sant Joak, kilómetro 11, Sant Llorenç. Exposición colectiva de una decena de artistas internacionales, entre ellos, Andy Warhol, James Lee Byars y Guillermo Fornes. Hasta el 31 de agosto. De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, los sábados de 18 a 22 horas y los domingos cerrado.

Muestra y talleres de artesanía tradicional. Molí d'en Simó, en Sant Antoni. De julio a septiembre. Martes (espardenyes y bolillos), miércoles (cistellons y tallers curts) y viernes (ropa payesa y trabajos con esparto) de 18 a 20 horas.

MERCADILLOS

Eivissa: 'Viu l'Artesania' . Hasta el 16 de septiembre en el puerto de Eivissa. De lunes a domingo, excepto los miércoles, de las 19.30 horas a medianoche.

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo Hippy. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 h y domingos de 11 a 19 h.

Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía y productos de la tierra. Actuaciones musicales. Entorno del centro social de Sant Rafel. Todos los jueves de 19.30 a 23 horas.

Sant Antoni: Muestra y talleres de Artesanía Tradicional a es Molí d'en Simó de julio a septiembre. Martes (alpargatas y 'bolillos'), miércoles (cistellons y talleres cortos) y viernes (ropa campesina y trabajos con esparto) de 18 a 20 horas.

Formentera:

Mercado artesanal de Sant Francesc. Lunes a sábados de 10 a 14 horas en la plaza.

Mercado artesanal de es Pujols. Cada día de 19 a 22 horas en el paseo marítimo.

Mercado de la Mola. Artesanía. Domingos de 16 a 22 horas. Avda de la Mola, 67.

Mercado de la Savina. Artesanía. Lunes a domingos de 10 a 23 h. Puerto deportivo.

Mercado de Sant Ferran. Arte y artesanía. Todos los días excepto los miércoles. Desde el 29 de mayo. Calle Mayor.