El Hospital Can Misses vuelve a blindarse para tratar de evitar los contagios de coronavirus, según ha anunciado esta mañana la conselleria balear de Salud. A partir de hoy, se suspenden las visitas a los pacientes ingresados. Quienes acudan a consultas tampoco podrán ir acompañados. Desde esta mañana, únicamente pueden acceder "acompañantes de dependientes y menores". Ésta es la segunda vez que el hospital se cierra a todos los que no sean profesionales, pacientes o usuarios. De hecho, aunque ya se permitían visitas y acompañantes, el hospital seguía cerrado a mensajeros y servicios de comida a domicilio.

Además, tampoco se permite desde hoy la entrada al recinto hospitalario de ONG o voluntarios, han informado desde la conselleria.

De la misma manera, el hospital da un paso más en el plan de contingencia y a partir de ahora, la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria acogerá a pacientes graves que, si bien no necesitan estar en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sí requieren de un control más intenso del que se lleva a cabo en planta. En las anteriores olas, este espacio, juntamente con los quirófanos, se había destinado a pacientes críticos. De momento, tras el acuerdo del Hospital Can Misses con el de Son Dureta, en Mallorca, para derivar allí a los pacientes críticos de coronavirus, se intentaba evitar ocupar esta zona de cirugía. Primero para poder mantener las vacaciones del personal y también para poder mantener la actividad quirúrgica programada y no suspender las operaciones que no requieren ingreso.

Desde Salud han señalado que en estos momentos la unidad de media estancia Ca na Majora, destinada básicamente a contagiados procedentes de residencia, acoge en estos momentos a una decena de pacientes.