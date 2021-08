Desconvocada la huelga de limpieza en Ibiza

La huelga de limpieza en Sant Joan, Santa Eulària y Sant Josep queda oficialmente desconvocada después de que los trabajadores de Herbusa SAU y UTE Es Vedrà hayan ratificado hoy en asamblea el preacuerdo al que llegaron este martes el comité de empresa y los representantes de ambas empresas de limpieza, tal y como ha confirmado a este diario Sergio Román, presidente del comité de empresa de Herbusa por CCOO.

Tras seis horas de reunión el lunes y otras tantas el martes en el Tamib, ambas partes acercaron posiciones para lograr mejoras en los salarios y en los horarios de trabajo, que pasan a ser fijos y no por recorrido como hasta ahora.

De todos modos, la última palabra la tenía la asamblea de trabajadores, que ha dado el visto bueno al acuerdo. Ahora queda comenzar a redactar, con las nuevas condiciones, un convenio colectivo, ya que el actual está expirado y se negociaba en uno nuevo desde el mes de enero de 2020.

Según lo firmado entre ambas partes, los empleados conseguirán acercarse al horario fijo que pedían: «En caso de ratificarse en asamblea, tendríamos un máximo de 10 días al año para hacer más de ocho horas de recorrido, teniendo en cuenta que el máximo es de siete horas y cuarenta minutos», explicó ayer Román a este diario. Además, en ningún caso los trabajadores podrán trabajar más de ocho horas y media, siempre y cuando alguno de los empleados no decida lo contrario. Además, todo lo que se trabaje pasadas las siete horas y cuarenta minutos se seguirá cobrando como horas extras.

«Se priorizará a los empleados de temporada, que son quienes quieren aprovechar al máximo estos meses, y en temporada baja a los de menos antigüedad en la empresa»

Asimismo, para terminar los recorridos que se alarguen por problemas técnicos, habrá un grupo de retenes, siempre voluntarios, que se encargarán de hacer su propio recorrido y de terminar aquellos que se alarguen demasiado. Estas personas cobrarán las horas extras correspondientes y un plus por el hecho de ser retenes: «Independientemente de si finalmente tienen que hacer un recorrido extra o no, porque los retenes, cuando acaben, podrán ir a sus casas, pero deberán estar pendientes por si hace falta hacer otro trabajo», apuntó ayer Román. Este plus será, según el acuerdo, de 120 euros para los chóferes y de 105 para los peones de recogida.

En el caso de que no haya voluntarios para hacer de retenes, «se priorizará a los empleados de temporada, que son quienes quieren aprovechar al máximo estos meses, y en temporada baja a los de menos antigüedad en la empresa», según el presidente del comité.

En relación a los salarios, el otro motivo de la huelga ahora desconvocada, se ha pactado que suban un 7% en cuatro años y un 8% para categorías inferiores. Esta propuesta no está muy alejada del límite que fijó la asamblea de trabajadores: una subida del 6% o 6,5% en tres años.