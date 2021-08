El reencuentro de las reinas en Mallorca, una incógnita

Mallorca siempre ha sido lugar de reencuentro familiar, por algo la llaman la «isla de la calma», esa capacidad que tiene de amansar hasta las aguas más bravas. Debe ser espíritu contagioso que vuela hasta el Palacio de Marivent y provoca la reconciliación. Mallorca como escenario de las fotografías más esperadas, relajadas y deseadas de Felipe y Letizia junto a sus hijas y, sobre todo, del duelo, que cada vez lo es menos, de las dos reinas, la actual y la emérita. ¿Habrá imagen estos próximos días de ellas juntas compartiendo algunas de sus actividades culturales favoritas?

No se ve a la reina doña Sofía junto a su nieta Leonor desde la última edición, allá por octubre de 2020, de los premios Princesa de Asturias. Fue la última fotografía oficial de los reyes y sus hijas con la abuela paterna. El papel institucional de la emérita va, mes tras mes, menguando; también su relación -al menos pública- con sus nietas pequeñas. Solo Mallorca parecía preservar esos momentos familiares y bien avenidos. Decimos parecía, porque el pasado verano, a causa de la pandemia y, también, no hay que olvidarlo, del anuncio del «exilio» de don Juan Carlos a los Emiratos Árabes (hoy mismo se cumple un año de su marcha del país), el plan de marcar distancias entre la Familia Real y el resto de sus miembros fue mucho más estricto, tanto que no hubo ni una imagen oficial de las reinas juntas y, ni siquiera, de Felipe VI junto a su madre. Un distanciamiento tan evidente que, aun sabiendo que doña Sofía llevaba instalada en Marivent varios días atrás, no salió de palacio hasta que no se fueron los reyes. Ocurre lo mismo en este 2021; desde hace más de una semana, la madre del Jefe del Estado se encuentra en la isla sin que se haya podido captar en ningún momento alguna salida o paseo por el centro de Palma en compañía de su inseparable hermana, la princesa Irene, o sus íntimos amigos, el matrimonio Frucheaud. Habrá que esperar si, al ser las últimas semanas que la primogénita de los monarcas podrá estar en familia -pues se marcha a finales de mes a Gales para proseguir sus estudios- hay alguna concesión.

El repaso por el álbum fotográfico familiar que ha retratado y retrata la convivencia de Letizia y Sofía en los veranos de Mallorca arrancó en 2004, meses después de la boda con Felipe VI. Ese primer estío isleño, ofreció la imagen de la reina Sofía arropando a su sucesora e introduciéndola en el mundo de la vela. Inolvidables las imágenes de la por aquel entonces Princesa de Asturias a bordo de la Somni escoltada por Iñaki Urdangarin y Jaime de Marichalar o sus visitas al Real Club Náutico de Palma, con don Juan Carlos ejerciendo de cicerone. Un año después, en 2005, aterrizaba embarazada de siete meses en la isla en un verano en el que Felipe navegó poco y acompañó mucho a su esposa.

El primer verano de Leonor en Mallorca fue en 2006 y protagonizó todas las escenas familiares con una reina doña Sofía feliz por contar con todos sus nietos en la isla y con su heredera. El siguiente año, supuso un antes y un después: fue la última vez que se vio a toda la Familia Real reunida en Marivent. Posaron los reyes Juan Carlos y Sofía junto a sus tres hijos: Elena, Cristina y Felipe, y sus ocho nietos. Después llegaría el cese temporal de la convivencia de los Duques de Lugo, el caso Nóos y Corinna. Fue en 2012 la última vez que vimos a doña Sofía posar con todos sus nietos junto a Letizia. Fue en el Club de Vela de Calanova. Aunque sabemos que los primos han coincidido en más ocasiones, no se les ha vuelto a retratar juntos en la isla.

Del rifirrafe en la Seu a su afición por el cine

El 1 de abril de 2018 supuso un gran punto de inflexión en la relación entre la ya reina Letizia y la emérita Sofía. De aquel rifirrafe en la Catedral en la Misa Pascual, donde se habló, y mucho, de la mala relación entre ambas, han llovido noticias, críticas, acercamientos y numerosas teorías. Y aunque ambas se han esforzado al máximo en transmitir una imagen de armonía, ni Mallorca y sus escapadas culturales al cine o al ballet, la última en 2019 cuando visitaron el mercadillo de Pollença o fueron al cine a ver El Rey León, parece mitigar la tormenta. Sin recepción este año en La Almudaina a causa de las restricciones causadas por la pandemia, está por ver si en los próximos días, las reinas se dejan fotografiar juntas, aunque sea un instante.