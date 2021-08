Suspendida la huelga de limpieza en Ibiza tras un preacuerdo entre la empresa y los trabajadores

Según lo firmado entre ambas partes, los empleados conseguirían acercarse al horario fijo que pedían: «En caso de ratificarse en asamblea, tendríamos un máximo de 10 días al año para hacer más de ocho horas de recorrido, teniendo en cuenta que el máximo es de siete horas y cuarenta minutos», explicó ayer Román a este diario. Además, en ningún caso, se haya alcanzado o no este cupo de diez días, los trabajadores podrán trabajar más de ocho horas y media, siempre y cuando alguno de los empleados no decida lo contrario. Además, todo lo que se trabaje pasadas las siete horas y cuarenta minutos se seguirá cobrando como horas extras.

Asimismo, para terminar los recorridos que se alarguen por problemas técnicos, habrá un grupo de retenes, siempre voluntarios, que se encargarán de hacer su propio recorrido y de terminar aquellos que se alarguen demasiado. Estas personas cobrarían las horas extras correspondientes y un plus por el hecho de ser retenes: «Independientemente de si finalmente tienen que hacer un recorrido extra o no, porque los retenes, cuando acaben, podrán ir a sus casas, pero deberán estar pendientes por si hace falta hacer otro trabajo», apuntó ayer Román. Este plus sería, según el preacuerdo, de 120 euros para los chóferes y de 105 para los peones de recogida.

«Se priorizará a los empleados de temporada, que son quienes quieren aprovechar al máximo estos meses, y en temporada baja a los de menos antigüedad en la empresa»

En el caso de que no haya voluntarios para hacer de retenes, «se priorizará a los empleados de temporada, que son quienes quieren aprovechar al máximo estos meses, y en temporada baja a los de menos antigüedad en la empresa», según el presidente del comité.

En relación a los salarios, el otro motivo de la huelga, ahora suspendida, se ha alcanzado un preacuerdo para que suban un 7% en cuatro años y un 8% para categorías inferiores. Esta propuesta no está muy alejada del límite que fijó la asamblea de trabajadores: una subida del 6% o 6,5% en tres años.

Si finalmente se ratifica el acuerdo hoy, se redactará un nuevo convenio colectivo. En caso contrario, la huelga de limpieza comenzaría a las 00.00 horas del viernes día 6, aunque Román concluye que el acuerdo alcanzado se acerca mucho a las propuestas iniciales de CCOO.