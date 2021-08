Los ayuntamientos de Ibiza tramitarán las ayudas covid que colapsaron el Consell

Los ayuntamientos de la isla van a tramitar la nueva convocatoria de las ayudas por el covid dirigidas a familias vulnerables que causaron el colapso administrativo del Consell de Ibiza y largas colas en la calle en los últimos días del plazo para presentar la solicitud.

Para evitar los problemas que ha provocado la gestión de estas ayudas, el Consell ha decidido que lo hagan los ayuntamientos, según explica el presidente del Consell, Vicent Marí.

«Nosotros sacamos esta convocatoria porque pensábamos que sería una manera de ser más ágiles, pero no fue así. Nos dividiremos el trabajo con los ayuntamientos. La voluntad es que salgan y lleguen a las personas cuanto antes», asegura Marí.

El presidente explica que ya se ha hablado con los consistorios de la isla para que la tramitación se haga a través de los servicios sociales municipales. «No olvidemos que los ayuntamientos son competentes», puntualiza el presidente.

En el pleno que celebró la institución el pasado mes de abril se aprobó una propuesta del grupo del PSOE para que esta línea de ayuda se saque de nuevo de «forma urgente».

El Consell de Ibiza sí que gestionará las otras tres modalidades de las ayudas, las dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad con dificultades de acceso a un trabajo y las familias que acogen a menores con medidas de protección.

Ayudas a familias vulnerables

Hay que tener en cuenta que el grueso de la demanda de esta convocatoria, que se sacó el año pasado por primera vez a causa de la crisis sanitaria, se centra en la línea destinada a las familias vulnerables.

De las 1.079 solicitudes tramitadas el año pasado, se concedieron 427 ayudas (el 39,5% del total de peticiones), con el reparto de 474.000 euros de los 600.000 euros inicialmente previstos. El 88,5% de ellas (378) fueron para familias vulnerables (una ayuda de entre 1.000 y 1.500 euros para cada solicitante). Ya se han abonado tras ocho meses de gestión, lo cual ha sido muy criticado por la oposición.

La mayoría de las solicitudes se rechazaron porque no cumplían los requisitos económicos o por no responder a los requerimientos de documentación.

El presidente insular reconoce que hubo «una avalancha de peticiones que produjo un atasco administrativo», pero agrega acto seguido: «Lo supimos resolver».

«Lamento que en los últimos dos días [del plazo para la presentación de las solicitudes] hubiera colas. Reforzamos el personal para completar los expedientes y en ocho meses se resolvió. Teniendo en cuenta lo que sucede en otros consells, en los que no se pagan las ayudas ordinarias, me parece hasta surrealista que nos centremos en este retraso [de ocho meses]. Y no estoy contento. Se podría haber hecho mejor. Los que no han hecho nada no han tenido colas, pero tampoco las familias han recibido ayudas», afirma Marí, en referencia a que el Consell de Ibiza es el único en Balears que sacó esta línea de ayuda extraordinaria.