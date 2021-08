Varias excursiones marítimas desembarcan pasajeros en s’Espalmador sin permiso de Costas

Las dos empresas, con dos barcos cada una, que desde hace un mes están realizando excursiones desde Ibiza y Formentera al islote de s’Espalmador, en pleno corazón del Parque Natural de ses Salines, carecen de la necesaria autorización de Costas para realizar el desembarque y embarque de pasajeros en este islote, que llevan a cabo en la playa de s’Alga. Ambas empresas admiten que no tienen permiso «porque está en trámite».

El organismo competente es la Demarcación de Costas en Balears que, a preguntas de Diario de Ibiza, aclaró: « Desde 2019 se han solicitado un total de cinco puntos de atraque para embarque-desembarque de pasajeros en s’Espalmador por parte de cuatro empresas de excursiones y servicios marítimos». El caso es que esas solicitudes nunca fueron concedidas, según las mismas fuentes: «Todas han sido denegadas por tener el informe negativo del Consell de Formentera, y en algunos casos también de la direción general de Espais Naturals» del Govern balear. Costas asegura que «no se presentaron alegaciones» a las denegaciones. Por lo tanto, según la Demarcación de Costas, «no hay ningún embarque-desembarque autorizado y cualquier actividad de este tipo en el islote actualmente sería sancionable». Sin embargo, este organismo tiene como criterio que «al no constar denuncia, no se actúa de oficio».

La Demarcación de Costas asegura que si no existe una denuncia explícita sobre una infracción, «no actúa de oficio»

Para aclarar las competencias a la hora de desembarcar pasajeros de una excursión marítima este diario se puso en contacto con el capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, quién detalló: «Nuestras autorizaciones [de Capitanía Marítima] son siempre sin perjuicio de otras. Una cosa es que esas embarcaciones tengan la documentación en regla para navegar y otra que la tengan de otros organismos». Gascón fue más allá y manifestó: «Si esto es así [las excursiones a s’Espalmador ], es denunciable y sancionable. El órgano supervisor de esos espacios debe comprobarlo y sancionarlo si se demuestra de forma fehaciente que existe esta actividad no permitida».

La conselleria de Medio Ambiente del Govern balear también fue consultada para saber si sus servicios de inspección en el ámbiro del Parque Natural habían redactado algún informe sobre esta actividad no autorizada. Fuentes de este departamento del Govern explicaron: «Por lógica, Costas es quien debe velar por el cumplimiento de la ley» en la zona de su competencia, que se traduce en todo el litoral insular.

Las empresas

Las dos empresas afectadas admitieron, a preguntas formuladas de forma separada por este diario, que no tenían las autorizaciones de Costas al entender que todo el papeleo que han presentado ante este organismo para poder desarrollar esa actividad estaba en trámite y que de esa forma podían desarrollar la misma.

Alberto Torres, de Cruceros Formentera, que opera con dos catamaranes desde el puerto de la Savina ofreciendo excursiones a s’Espalmador, manifestó: «Esto está en trámite, todo se atascó, con esto del covid, en el Parque Natural y aún no tengo contestación». Respecto a la necesaria autorización de Costas, dijo: «Nuestro expediente está en tramitación, no está autorizado pero está en trámite. Tienen nuestro expediente pero no está resuelto», insistió.

Por su parte, Leo Fleischer, de Aquabus,que opera desde Ibiza con otros dos barcos, ‘Esturión’ y ‘Cala d’Hort’, se expresó en los mismos términos: «La autorización la hemos tenido, pero ahora está en trámite y la Administración contesta cuando puede. Esto le pasa a muchas empresas que están pendientes de trámites».