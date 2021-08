Los casos de covid siguen al alza en Ibiza aunque bajan los ingresados

Los casos de covid no dan tregua a las Pitiusas y mantienen un incremento regular durante una jornada más. Así, la conselleria de Salud del Govern informó ayer de la detección de 173 nuevos casos, 164 en Ibiza y nueve en Formentera. Como es característico en esta última oleada de la enfermedad, prácticamente todos los casos son leves o asintomáticos. De hecho, el número de personas ingresadas en el Hospital Can Misses ha descendido, pasando de 71 a 68. Permanece estable el número de personas atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos, trece en total, diez en Can Misses más los otros tres pacientes que fueron trasladados al Hospital de Son Espases (Mallorca).

Respecto al número de afectados leves o asintomáticos que están siendo seguidos por los equipos de Atención Primaria, estos suman 2.980 en Ibiza y 103 en Formentera. Se han registrado también 16 altas, con lo que el número de casos activos de covid en las Pitiusas asciende a 3.164.

1.364 vacunas administradas en las Pitiusas contra el covid en 24 horas 1.202 personas en Eivissa y 162 en Formentera fueron vacunadas este viernes. Más de 85.000 pitiusos tienen ya la pauta completa.

En el conjunto de Balears se han diagnosticado 771 nuevos casos de covid y se han producido 51 altas. Hay 302 hospitalizados por este virus, de los cuales 58 permanecen ingresados en las UCI, lo que supone el 20% de las camas de enfermos críticos de los hospitales de la Comunitat.

De los casos diagnosticados en la última jornada, 561 corresponden a Mallorca, donde hay 216 hospitalizados en planta y 43 en UCI y 9.778 contagiados convalecen en sus casas o en los hoteles habilitados por el Govern. En Menorca se han detectado 37 casos nuevos, hay 18 hospitalizados, cinco pacientes en la UCI y 663 enfermos que se recuperan en sus casas o en el hotel.

Vacunación juvenil

Balears se sitúa a la cabeza de la vacunación de jóvenes de toda España contra el covid, según los datos del Ministerio de Sanidad. En concreto, el 54,4% de los jóvenes de entre 20 y 29 años de la comunidad ya cuentan con la inyección de una dosis y el 27,5% con la pauta completa, el porcentaje más alto de todo el Estado.

En las Pitiusas, más de la mitad de la población dispone ya de la pauta completa de la vacunación. En concreto, en Ibiza ya la tienen un total de 79.899 personas y en Formentera, 5.306. El 62,1% de la población balear está ya inmunizada mientras que el 72,9% ha recibido, al menos, una dosis.