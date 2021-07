125 positivos por covid en Ibiza y Formentera, la menor transmisión en dos semanas

Ibiza y Formentera detectaron 125 nuevos contagios de coronavirus ayer, 121 en Ibiza y cuatro en Formentera. Esto representa la cifra de infecciones diarias más pequeña desde el día 16 de este mes, hace exactamente dos semanas, si se exceptúa el dato registrado el día 19, que por ser lunes recogía parte de los positivos obtenidos el domingo, día en que solo se efectúan pruebas urgentes. En consecuencia, los registros del fin de semana tienden a infravalorar la transmisión real de manera particular.

Estos 125 nuevos positivos, pese a constituir un número de contagios relativamente pequeño en el corto plazo, dan cuenta de una transmisión muy elevada que nada tiene que ver con el ritmo de contagios de los primeros días del mes, cuando, aún con una incidencia pujante, se detectaron registros por debajo de la decena de positivos en varias ocasiones.

La elevada incidencia, la más alta del país en ciudades, ha disparado el número de casos activos, que ya supera la barrera de los 3.000. Para ser más concretos, en las Pitiusas hay 3.007 personas que han contraído la enfermedad y aún no han recibido el alta médica, frente a las 2.917 que constaban el día anterior, después de que los médicos dieran 35 altas. El 8 de febrero fue el último día en que las Pitiusas estuvieron por encima de los 3.000 casos activos de coronavirus.

Un 2,8% de los pacientes actuales requiere de atención hospitalaria, con lo que son 84 los pacientes ingresados. Aunque la cifra se redujo ayer en grado apenas perceptible -los hospitalizados pasaron de 85 a 84-, hay un enfermo más ingresado en la UCI que el día anterior, por lo que ya son 13 los enfermos críticos, tres de los cuales son atendidos en el Hospital de Son Espases en Mallorca, dado que la ocupación de las camas para pacientes críticos de covid está al máximo en Can Misses. Los 13 hospitalizados que necesitan una asistencia intensiva representan el número más alto desde el 4 de marzo, cuando eran 14 los ingresados en UCI. En cambio, los pacientes alojados en planta disminuyeron ayer al pasar de 73 a 71.

La mayoría de las personas que se recuperan del virus, sin embargo, lo hacen desde sus casas. Los equipos de Atención Primaria realizan ya el seguimiento de 2.923 contagiados de coronavirus, frente a los 2.832 de la anterior jornada. En cuanto a la evolución por islas, pese a que el número aumentó ayer en Ibiza, donde hay 2.827 personas asesoradas telefónicamente, por Atención Primaria, en Formentera bajó, ya que la cifra de pacientes asintomáticos pasó de 100 a 96.

Tampoco están exentos de contagiarse los profesionales sanitarios de las islas, algunos de los cuales trabajan en primera línea en la asistencia a enfermos. En los últimos dos días, el número de trabajadores positivos ha pasado de 13 a 23. Además, el incremento de la prevalencia del virus entre el personal sanitario pitiuso también se traduce en un aumento del número de profesionales apartados de sus funciones por contagiarse o ser contactos estrechos de positivos. Los trabajadores aislados son 39, cuando el día anterior eran 30. Un registro tan alto de sanitarios contagiados no se observaba desde el 19 de febrero, con 49 trabajadores infectados. A pesar de ello, estos datos aún distan mucho de los peores valores registrados, puesto que el 22 de enero había 231 sanitarios cuarentenados, 125 de los cuales eran positivos.

Expediente a un local de Santa Eulària por realizar pruebas PCR sin permiso

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado un procedimiento sancionador contra un local que hacía pruebas PCR sin los permisos necesarios, informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado. Se le ha dado un plazo de 48 horas para cesar la actividad y se informará al Govern, especifica el escrito.

El Consistorio llevó a cabo una inspección en un local de la calle Sant Jaume en el que se hacían pruebas PCR y de antígenos sin los permisos de la conselleria de Salud. Tras conocer que se estaba llevando a cabo dicha actividad, el departamento de Actividades y la Policía Local acudieron al establecimiento para comprobar si contaba con los permisos necesarios.

La actividad no presentaba ni autorización ni título habilitante de la conselleria, el seguro de responsabilidad civil o la inscripción en el registro de productor de residuos peligrosos, entre otras irregularidades.

El expediente considera que se han cometido tres infracciones graves por desarrollar la actividad sin título: no presentar la póliza de responsabilidad patrimonial y ser un potencial foco de riesgo para la salud, la salubridad y el medio ambiente. También habría cometido una infracción leve al no contar in situ con la documentación.