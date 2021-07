La agenda cultural y de ocio de este fin de semana en las Pitiüses viene cargada de propuestas para todos los gustos. Uno de los eventos estrella es la inauguración este domingo, 1 de agosto, de las Festes de la Terra en Eivissa. El ball pagès de la Colla de Vila y el concierto 'Viatge més enllà d’Ítaca' de Joan Morenu i una colla de gent bona, serán los protagonistas. La cita será a las 21.30 horas en el Parque Reina Sofía.

Los amantes de la música tendrán otras opciones muy interesantes. Hoy mismo, 30 de julio, a las 20 horas, se clausura con un concierto de música electrónica el ciclo ‘Tríada Mediterrània a l'Eivissa antiga’, organizado por el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera y el Ayuntamiento de Ibiza. En él pincharán David Moreno, DJ Oliver, Moldavitha, Rafa Ariza y Tania Moonla. El evento se ha organizado para apoyar a la Asociación de Djs y Productores de Eivissa y Formentera y la Asociación Ocio de Ibiza. Se llevará a cabo en la Necrópolis de Puig d'es Molins. Para apuntarse hay que reservar plaza llamando al teléfono 971 17 60 90 de 9 a 14 horas.

La música y el arte irán de la mano en el evento programado este domingo a las 21.30 horas, en el marco del ciclo Nits Amples d' Estiu, que se celebra en la plaza de detrás de la iglesia de Sant Antoni. Actuará Samness con el músico multi-instrumentalista Samuel Pérez que presentará su último trabajo discográfico 'Nomad'. En esta ocasión le acompañará la ilustradora Cristina Reina, que pintará un lienzo en directo, y los músicos Nacho Mur (guitarra eléctrica y efectos), Aarón Puente (contrabajo), Raúl Jiménez (voz) y Carlos Expósito (batería y percusiones electrónicas).

Tanto mañana como el domingo a las 21 horas habrá conciertos en el auditorio Caló de s'Oli, que acoge el primer Festival Badia de Portmany. Mañana, 31de julio, actuará Sequoia Trío, y el 1 de agosto, Pez Mago.

No todo es música este fin de semana. Los que se acerquen al auditorio Caló de s'Oli podrán disfrutar de la exposición fotográfica MARE, compuesta por unas 40 imágenes de múltiples profesionales y aficionados, las mejores que se presentaron el año pasado al Certamen Audiovisual per la Conservació de la Mar Balear. También cabe destacar dos inauguraciones: la de la muestra conjunta de la fotógrafa Isabel Galán y el artista Vicente Pons, miembros de la Associació Multiart d'Eivissa (AMAE) , que se llevará a cabo mañana, 31 de julio, en el espacio cultural Can Portmany (Sant Rafel); y la exposición de pinturas de Miguel Buades este domingo de 19 a 21 horas en Garden Art Gallery, en la carretera de Sant Josep, en el desvío a Porroig.

También este fin de semana se podrá disfrutar de cine al aire libre en Sant Jordi, Sant Josep, y Sant Agustí, que acogerá una nueva sesión del Mecal Air Ibiza 2021, dedicado en esta ocasión a los documentales.

FESTES DE LA TERRA

1, 2 y 3 de agosto en la Plaza de Antoni Albert i Nieto

Actividades infantiles. De 18.00 a 21.00 horas. Castillos inflables, juegos de agua, talleres de expresión artística y creativa, juegos, deportes y mucho más. Zona especial para mayores de 12 años con Watergunball y Jugger. Organizan: Dracs d'Eivissa y Escola de Temps Lliure i Animació s'Espurna.

Espectáculos familiares. De 21.00 a 22.00 horas. Día 1 de agosto: "La sala màgica". Espectáculo de magia con el Mago Albert. Día 2 de agosto: "El mar de la armonía". Cuentacuentos con Silvina Sodano y David Romano. Día 3 de agosto: Espectáculo “Cachirulo y sus amigos”.

1 de agosto

Ball pagès. Actuación de la colla Sa Bodega, a las 19.00 horas en el paseo de Vara Rey.

Inauguración Festes de la Terra a las 21.30 horas en el Parque Reina Sofía. Actuación de la Colla de Vila y concierto de Joan Morenu i una colla de gent bona. “Viatge més enllà d’Ítaca”. Repertorio de canciones que recorren el Mediterráneo.

MÚSICA

Festival Badia de Portmany. Concierto de Sequoia Trío. Sábado, 31 de julio, a las 21 horas. Concierto de Pez Mago. Domingo, 1 de julio, a las 21 horas. Ubicación: Auditorio Caló de s'Oli.

Nits Amples d'Estiu. Concierto de Samness con el músico multi-instrumentalista Samuel Pérez que presentará su último trabajo discográfico 'Nomad'. En esta ocasión le acompañará la ilustradora Cristina Reina. Domingo, 1 de agosto, a las 21.30 horas en la plaza de detrás de la iglesia de Sant Antoni. La entrada es gratuita y no hace falta reservar.

CINE

Cinema a la fresca en Sant Josep. 'Sentimental', de Cesc Gay (España, 2020). Viernes, 30 de julio, a las 22 horas en el Patio de las Escuelas Viejas

Cinema a la fresca en Sant Jordi. 'Girl with a Pearl Earring', de Peter Webber ( Reino Unido. 2003). Proyección en VOSE. Sábado, 31 de julio, a las 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi.

Mecal Air Ibiza 2021. Sesión dedicada a los documentales. Sábado, 31 de julio, a las 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí. Entrada libre hasta completar el aforo.

ACTIVIDADES INFANTILES

Cuentos japoneses Kamishibai, una forma narrativa muy popular en Japón que consiste en unas láminas con un dibujo en una cara y texto en la otra. Esta actividad correrá a cargo de Rocío F. Fraile, que es miembro de la Asociación Internacional Japonesa de Kamishibai. Sábado, día 31 de julio, a las 19 horas. Auditorio Caló de s'Oli´.

EXPOSICIONES

Muestra conjunta en el espacio cultural Can Portmany (San Rafael) de la fotógrafa Isabel Galán y el artista Vicente Pons, miembros de Amae. Del 31 de julio al 12 de agosto, de martes a sábado de 19 a 21 horas.

Pinturas de Miguel Buades. Inauguración el domingo, 1 de agosto, de 19 a 21 horas en Garden Art Gallery, en la carretera de Sant Josep. Hasta el 31 de agosto. Abierto al público de lunes a sábado, de 9 a 20 horas y domingo, de 9 a 13 horas.

'Petit format'. Pinturas de Rafel Tur Costa. Estudir Tur Costa, calle Canari número 65 de Jesús. Hasta el 17 de septiembre. Se puede visitar los jueves de 18 a 21 horas; aunque se podrá concertar una cita por teléfono, llamando a los números 609 85 78 83 o 689 59 16 41, en caso de querer acudir en otros horarios.

‘Sidewalks, Fences and Walls’, de Robert Barry, Daniel Buren, Luis Camnitzer y Lawrence Weiner y la muestra individual 'Retratos', de Ugo Mulas. Nave de Para & Romero en Santa Gertrudis. Hasta principios de octubre. El horario de lunes a sábado de 18 a 22 horas.

'El bañista/The bather', pinturas Rafa Macarrón. La Nave de ses Salines. Del 10 de julio al 31 de octubre. Horario de miércoles a domingo de 12 a 20 horas.

Exposición colectiva con más de 50 creadores para celebrar los 20 años del Espacio Micus como galería de arte. Hasta diciembre. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita.

Exposición de fotografía MARE. Auditorio Caló de s'Oli. Hasta el 29 de agosto. Podrá visitarse todos los días salvo los viernes, de 10 a 13.30 horas, pero también durante los conciertos.

'África También'. Muestra de arte moderno y contemporáneo africano. Galería También, en Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre. Horario de martes a sábado de 10.30 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

'Festes tradicionals: tradició i llegat'. Muestra de fotos antiguas organizada por el Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Sala Refectori del Ayuntamiento (Dalt Vila). Visitas de lunes a viernes de 9 a 14 y de 18 a 20.30 horas. Sábados, de 18 a 20.30 h. Hasta el 14 de agosto.

'Arte plaff', de la artista Ezequiel Herrera. Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Se podrá visitar de lunes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados y domingos se podrá ver al artista en acción de 19 a 22 horas.

Exposición de Sol Courreges Boné. Centre Antoni Tur Gabrielet, en Formentera. Hasta el 7 de agosto. Horario de 10 a 14 horas y de 19 a 22 horas.

'Residir l'instant'. Imágenes fotográficas y videoinstalación de Pilar Aldea. En Far de la Mola, en Formentera, hasta el 16 de octubre. Horario: Martes, jueves y sábados de 10 a 14 horas. Los miércoles y domingo de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. En la sala de exposiciones 'Ajuntament Vell' de Sant Francesc, en Formentera, hasta el 31 de julio. Horario de De 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas (domingos y lunes, sala cerrada).

MERCADILLOS

Eivissa: 'Viu l'Artesania' . Hasta el 16 de septiembre en el puerto de Eivissa. De lunes a domingo, excepto los miércoles, de las 19.30 horas a medianoche.

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo Hippy. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 h y domingos de 11 a 19 h.

Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía y productos de la tierra. Actuaciones musicales. Entorno del centro social de Sant Rafel. Todos los jueves de 19.30 a 23 horas.

Sant Antoni: Muestra y talleres de Artesanía Tradicional a es Molí d'en Simó de julio a septiembre. Martes (alpargatas y 'bolillos'), miércoles (cistellons y talleres cortos) y viernes (ropa campesina y trabajos con esparto) de 18 a 20 horas.

Formentera:

Mercado artesanal de Sant Francesc. Lunes a sábados de 10 a 14 horas en la plaza.

Mercado artesanal de es Pujols. Cada día de 19 a 22 horas en el paseo marítimo.

Mercado de la Mola. Artesanía. Domingos de 16 a 22 horas. Avda de la Mola, 67.

Mercado de la Savina. Artesanía. Lunes a domingos de 10 a 23 h. Puerto deportivo.

Mercado de Sant Ferran. Arte y artesanía. Todos los días excepto los miércoles. Desde el 29 de mayo. Calle Mayor.