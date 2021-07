140 actas en julio a coches de alquiler por aparcar sin permiso

Las áreas de Movilidad e Interior del Consell de Formentera han retirado, durante el mes de julio, once vehículos de alquiler del aparcamiento disuasorio de la Savina. Estos once coches se han trasladado al depósito municipal de vehículos por no tener el tique que les autoriza a estacionar en esta zona.

La sanción es de 90 euros más el servicio de grúa. Además, se da la circunstancia de que los once turismos no estaban identificados como vehículos de alquiler, por lo que se enfrentan a otra sanción que puede ser de hasta 1.000 euros, y tampoco tenían acreditación de formentera.eco para circular o estacionar, por lo que se enfrentan a otra sanción de entre 1.000 y 10.000 €.

Por otro lado, en el mes de julio la Policía Local levantó 140 actas a vehículos de alquiler estacionados en aparcamientos públicos de la Savina y Sant Francesc, cuando éstos no estaban alquilados. Por esta denuncia se enfrentan a una sanción de entre 1.000 y 30.000 euros. Al igual que en el anterior caso, tampoco estaban identificados como vehículos de alquiler, ni tenían autorización para circular en Formentera.