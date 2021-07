El Departament de Benestar Social del Consell Insular d'Eivissa i la Comissaria de Policia Nacional d'Eivissa han organitzat per als dies 29 i 30 de juliol la II Jornada Local de Prevenció de Delictes d'Odi, en què diferents professionals de l'àmbit de la psicologia, la seguretat i el dret aportaran els seus coneixements sobre la matèria. L'objectiu d'aquestes jornades és oferir a les persones que hi estan implicades professionalment, tota la informació necessària per actuar davant un incident d'aquesta índole, i proporcionar una correcta assistència a les víctimes o als testimonis de delictes d'odi.

Entre els i les ponents, destaquen agents i inspectors de Policia Nacional, psicòlegs i psicòlogues del Consell Insular d'Eivissa, d'Institucions Penitenciàries d'Eivissa i de l'Oficina d'Atenció a Víctimes de Delictes i advocats de l'ICAIB. Tancarà aquestes Jornades una taula redona en la qual participaran representants del Consell d'Eivissa, del Ministeri de Justícia, del Tercer Sector i de la Policia Nacional.

El Consell d'Eivissa oferirà la retransmissió d'aquest esdeveniment en directe a través de les seues xarxes socials els dies 29 i 30 de juliol entre les 9.00 h i les 14.30 hores.