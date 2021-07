La Dirección General de Tráfico (DGT) destina tres de los 39 drones de vigilancia en las carretera de los que disponen, a Baleares. En la presentación, que ha tenido lugar hoy a las 13 horas, los asistentes han sido testigos de cómo uno de los tres drones alzaba el vuelo tomando altura unos minutos. Todos los dispositivos operan a una altura de 120 metros, con un radio de acción de entre uno y dos kilómetros y una autonomía de hasta 40 minutos.

Sus hélices les permiten alcanzar los 80km/h, pueden soportar entre 20 y 40 grados y cuentan con sensores que les permiten estabilizarse, por eso soporta "bien" la lluvia o el aire. "Tiene la característica, de que es tecnología española, y creo que es un valor añadido", ha recalcado el Jefe de la Unidad de medios Aéreos, Rubén Miguel López.

Su uso principal será el de detectar conductas temerarias al volante y prevenir accidentes en tramos de alto riesgo y carreteras con mayor tránsito de usuarios vulnerables, en particular ciclistas, motoristas y peatones. Este verano, sin embargo, no se contará con el helicóptero Pegasus en las vías de las islas por la situación actual por covid-19. "Los drones empezaran a volar lo antes posible, no podemos concretar aún la fecha, pero será en breves", ha explicado la Directora provincial de la DGT, Francisca Ramis. "Han venido para quedarse, cuando acabe el operativo de verano se seguirán utilizando en todas las islas: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera", ha puntualizado también.

En total se han formado a 35 agentes de la DGT para pilotar los aparatos y 60 más para el manejo de las cámaras que van integradas en ellos. Desde 2018, el uso de drones para la vigilancia de las carreteras se ha convertido en uno de los medios más efectivos para la detección de infracciones como el uso del teléfono móvil al volante, que representa el 12,5% del total de éstas.