Miriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, se ha sumado a las vacaciones que, desde hace unas semanas, están disfrutando la influencer Dulceida, la actriz Jedet y la colaboradora de televisión Anabel Pantoja en Ibiza.

La cantante ha pasado el fin de semana en la villa donde se alojaban sus amigas, en la que han disfrutado incluso de una sesión de cine de 'Chicas malas'.

A ritmo de 'Don't go yet' de Camila Cabello, la ex triunfita ha compartido alguno de sus momentos en la piscina de la villa acompañado de 'Ibiza te amo' como título.