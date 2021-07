Can Misses suspende operaciones programadas por el aumento de hospitalizados con coronavirus en Ibiza

El Hospital Can Misses únicamente realizará, a partir de ahora, operaciones urgentes, preferentes, oncológicas y ambulatorias (que no necesitan ingreso hospitalario del paciente), según comunicó ayer el Área de Salud de Ibiza y Formentera. La gerencia ha adoptado esta decisión «en previsión del aumento de ingresos previsto para los próximos días» y supone dar un paso más en el plan de contingencia frente al coronavirus. Desde la gerencia del área sanitaria no se ha planteado la posibilidad de limitar las vacaciones del personal. La intención es «respetar de esta manera su más que merecido descanso tras muchos meses de esfuerzo y compromiso de los sanitarios».

Además de reducir la actividad quirúrgica de forma temporal, la gerencia del Hospital Can Misses ha llegado a un acuerdo con el hospital de Son Espases, en Mallorca, para derivar a su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a pacientes críticos de coronavirus en cuanto estén ocupados todos los boxes de la UCI Covid de Can Misses, que cuenta con nueve plazas. «Hay dos zonas separadas, una en el control A para pacientes positivos en SARS CoV-2, y otra en el control de enfermería B. La UCI puede acoger un total de 15 pacientes críticos, nueve de ellos covid y seis no covid», detallaron desde la dirección del hospital.

Ahora mismo, la unidad de críticos del centro público de Ibiza acoge a ocho pacientes contagiados de coronavirus, después de que anteayer por la tarde se trasladara ya al primero de ellos tras alcanzar el acuerdo con el hospital de referencia. Ésta no es la primera vez que se derivan pacientes críticos de coronavirus a Mallorca. Durante la tercera ola, a finales de enero, la saturación de la UCI de Can Misses y la imposibilidad de seguir aumentando el espacio de críticos con coronavirus, debido al elevado número de profesionales sanitarios contagiados o en vigilancia, se llegaron a derivar siete enfermos. Los tres primeros, el 29 de enero. La UCI mallorquina no quedó libre de pacientes covid derivados de Ibiza hasta el 7 de abril.