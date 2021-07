Otra usuaria de Sa Residència y un hombre mueren por covid en Ibiza este fin de semana

Dos enfermos de covid fallecieron en Ibiza el pasado fin de semana. Se trata de una usuaria de 88 años de Sa Residència diagnosticada de covid a raíz del brote originado hace dos semanas y de un hombre de 68 años. Ambos presentaban patologías previas.

A medida que aumenta la incidencia de coronavirus, también lo hacen todos los indicadores que dan cuenta de la evolución de la enfermedad en las islas, y los ingresos hospitalarios no son excepción. Tan solo el número de enfermos críticos ha crecido en un solo día un 50%, al pasar de seis a nueve los pacientes ingresados en las UCI. Para encontrar un valor similar hay que remontarse al 19 de marzo, cuando también había nueve enfermos en UCI.

La misma subida absoluta experimenta la ocupación en planta, en la que ayer se alojaban 59 enfermos, frente a los 56 del día anterior. En total, son ya 68 los pacientes hospitalizados en Ibiza, el número más alto desde el 25 de febrero. Además, aún se esperan algunas semanas al alza, ya que Salud no prevé que los registros de hospitalizaciones en Balears comiencen a disminuir hasta mediados del mes de agosto. En el Hospital Can Misses hay 60 ingresados, y en la Policlínica del Rosario, ocho.

El aumento de pacientes graves ha obligado al Hospital Can Misses a ampliar el espacio destinado al tratamiento de pacientes con covid. El centro ha habilitado una nueva planta, la G, con 37 camas, a tenor del aumento de las hospitalizaciones, que, como ayer publicó este diario, se han más que duplicado en la última semana. Así, después de la activación del plan de contingencias que ha permitido aumentar la capacidad de respuesta ante el crecimiento de los ingresos, el número de camas crece hasta las 78, ya que los 37 nuevos lechos de la planta G se añaden a los 41 de la unidad F, dedicada también a pacientes con coronavirus.

Los contagios activos en las Pitiusas alcanzan ya la cota de los 2.364 casos, cuando el día anterior eran 2.239. Este dato representa el valor más alto desde el pasado 11 de febrero, fecha en la que constaban 2.533 enfermos leves o asintomáticos. El último registro se alcanzó después de que el laboratorio de Microbiología del Área de Salud pitiusa detectase 128 positivos, de los cuales 121 corresponden a la isla de Ibiza y los siete restantes a Formentera.

La gran mayoría de los casos de covid actuales, el 97,1%, corresponde a enfermos leves o asintomáticos. En la práctica, con los altos valores de contagios diarios propios de enero, esto supone que en las Pitiusas 2.296 personas se recuperan del virus en sus casas. Si se desglosan los datos por islas, se observa que la mayoría de ellos se da en la pitiusa mayor. En Ibiza Atención Primaria ya presta asistencia a 2.217 pacientes, mientras que en Formentera hay 79 en seguimiento telefónico por los profesionales sanitarios de las islas.

En cuanto a los profesionales sanitarios apartados de sus funciones por positivo en covid con contacto estrecho, son 25, dos menos que los registrados antes del fin de semana. Entre ellos, hay 14 profesionales positivos, cifra idéntica a la registrada el viernes.

Cuatro residencias ya registran positivos por coronavirus

La conselleria de Salud informó ayer de dos nuevos positivos en la residencia Cas Serres, uno de un usuario y otro de un trabajador. La conselleria señala que no se han identificado contactos estrechos de los positivos. Esta es la cuarta residencia que registra casos en las últimas semanas. Sa Residència es con diferencia el centro que más se ha visto afectado. Ya han fallecido dos usuarios del mismo tras el estallido del brote de covid que deja a su paso 32 usuarios positivos. 22 de los residentes contagiados no presentan sintomatología y permanecen aislados en el interior, mientras que ocho han sido hospitalizados. Hay, además, nueve trabajadores contagiados. El resto de residencias en que se han descubierto recientemente casos de covid son, además de Cas Serres, Can Blai, donde ya hay tres usuarios hospitalizados, y la residencia Reina Sofía, con un trabajador positivo.