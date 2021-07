Denuncian la peligrosidad de la estructura inacabada en Punta Xinxó

Vecinos de Sant Josep denuncian la peligrosidad de la estructura inacabada de Punta Xinxó, donde la valla que cierra la manzana no impide que grupos de jóvenes puedan acceder a los balcones de los pisos superiores, que no cuentan con ninguna protección. Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep indicó que, a pesar de que una inmobiliaria madrileña adquirió este inmueble, todavía no ha podido hacerse cargo del mismo porque un tercero recurrió su compra, de manera que no ha podido formalizarse la adquisición.

Los vecinos que critican estos hechos aportan fotografías en las que se observa a cuatro adolescentes sentados en una plataforma, situada en el tercer piso de la estructura, con las piernas colgando al vacío. A pesar de que el perímetro de la manzana se encuentra cerrado por una valla de protección, los vecinos advierten de que es fácil acceder al interior a través de varios huecos y partes descubiertas sobre todo en la parte que da a la playa.

La estructura, que corresponde a las obras de un hotel que quedaron paralizadas tras la crisis económica de 2008, se encuentra en primera línea de mar, entre las calles Es Caló, Huelva y Jaén. Tras quedar abandonada, el Ayuntamiento de Sant Josep avisó en dos ocasiones a la empresa propietaria de que iba a caducar la licencia de construcción si no se reemprendían las obras.

Venta por subasta

Finalmente, en febrero de este año se informó de que el inmueble salió a concurso y fue adquirida en subasta por una promotora inmobiliaria. No obstante, la compra no se ha podido formalizar porque un tercero presentó un recurso al resultado del procedimiento de venta. Así, el Ayuntamiento de Sant Josep indica que, en estos momentos, no queda claro quién es el propietario al que podría dirigirse para que asegurara que el recinto se encuentra vallado con garantías.