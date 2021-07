Mariano Juan, conseller insular de Territorio: «En lo turístico, no hay diferencia entre un tipi y una villa»

Aunque no tienen nada que ver, para el Consell de Ibiza, en cuando a lo turístico se refiere, no hay diferencia entre un tipi cochambroso y una villa con todos los lujos. Son alquileres turísticos ilegales exactamente iguales. Así lo asegura el conseller insular de Territorio, que señala que todos ellos son espacios «que no se han dado de alta» y que ofrecen servicios de establecimiento turístico. «No hay diferencias», insiste el vicepresidente del Consell de Eivissa.