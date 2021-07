Ibiza pasa de 28 a 62 hospitalizados por covid en apenas una semana

Los contagiados de coronavirus que necesitan atención hospitalaria han aumentado un 121% en la última semana, según los últimos datos de la pandemia publicados por la conselleria balear de Salud. El pasado domingo había 28 enfermos ingresados (22 en planta y seis en unidades de críticos) y ayer eran ya 62, los mismos en UCI y 56 en planta, que es donde se concentra el incremento. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el aumento real de hospitalizados es aún mayor, ya que esta última semana han fallecido dos afectados de covid que estaban ingresados.

El aumento, que ha sido constante, continuó en la última jornada, en la que fue necesario ingresar a cinco personas, detalla Salud. Esto se produjo en un día en el que entre el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses y los laboratorios privados se detectaron 171 nuevos contagios en las Pitiüses: 163 en Eivissa y ocho en Formentera.

Los nuevos positivos de las Pitiüses supusieron el 22,8% del total de casos detectados en las últimas 24 horas en Balears. Salud confirmó 715 contagios: 496 en Mallorca y 48 en Menorca.

Los nuevos casos, teniendo en cuenta que en ese mismo tiempo los médicos dieron alrededor de una quincena de altas (los números indican que 16, pero como conselleria no actualiza las defunciones en fin de semana este dato podría variar), hace que el número de casos activos de covid en las Pitiüses aumente a 2.239. Esto supone un incremento del 7,43%, algo inferior a la subida de los hospitalizados.

315 Positivos en coronavirus en las Pitiusas durante el fin de semana Durante el fin de semana los laboratorios de las Pitiusas han detectado un total de 315 positivos en covid: 302 en Ibiza y 13 en Formentera. Cifras, ambas superiores a las del fin de semana pasado.

2,76% Afectados de covid hospitalizados Menos del 3% de los afectados por covid ahora mismo en las Pitiusas necesitan atención hospitalaria, según los últimos datos de la conselleria balear de Salud. En estos momentos hay 62 personas contagiadas ingresadas: 56 en planta y seis en unidades de críticos.

La cifra es muy similar a la registrada a principios del mes de febrero, en plena tercera ola. La diferencia con la situación de hace cinco meses radica en los hospitalizados. Si en estos momentos suponen un 2,76% del total de afectados, entonces eran el 5,3%, más de 120 y con siete de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Son Espases, en Mallorca, porque la del hospital público de Eivissa, entre el elevado número de afectados muy graves y el de profesionales contagiados o en vigilancia, no podía asumirlos.

A los hospitalizados hay que sumar las 2.177 personas con un positivo en covid que se encuentran en estado leve o asintomático y que permanecen en sus casas o en los hoteles puente, con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria. De ellos, 2.105 están en Eivissa y otros 72 en Formentera.

Los datos del fin de semana, durante el que se han contabilizado 315 positivos en covid en las Pitiüses (302 en Eivissa y 13 en Formentera), parecen indicar que las incidencias, al menos en la isla de Eivissa, seguirán aumentando.

«No vacunarse puede suponer estar intubado en una UCI»

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, no es partidaria de «fomentar la salud pública desde el miedo», pero ante aquellos que rehúsan ponerse la vacuna del covid lanza una reflexión: «No vacunarse ahora puede suponer verse en una UCI intubado bocabajo».

En plena campaña de vacunación en Balears y después de que este viernes se abriera el cupo de citas para los menores de 12 a 15 años, la consellera se ha marcado, junto con su departamento, un objetivo: sobrepasar el 70% de la población vacunada con pauta completa.

«No nos conformamos con el 70%, queremos incrementarlo al máximo y lo más rápido posible», ha remarcado Gómez en una entrevista concedida a Europa Press para analizar la situación de la pandemia en Balears y el balance de estos dos años de legislatura.

Actualmente, las islas cuentan con casi el 70% de la población diana con una dosis de la vacuna y el 56% con pauta completa. Unas cifras que desde Salud quieren incrementar a través de diferentes estrategias, como la vacunación a los menores y jóvenes de cara al comienzo del curso escolar.

Otro de los aspectos en los que Salud está trabajando es conseguir que aquellas personas que no quieren vacunarse, lo hagan. «Muchos dicen ‘ya me vacunaré en septiembre’, pero eso puede suponer verse en una UCI», ha subrayado Gómez.

Es más, la consellera ha lanzado un mensaje para quienes se niegan a inocularse. Para Gómez, «vacunarse es un acto de solidaridad, no sólo de protección personal». Por eso, ha recordado la posibilidad de transmisión de la enfermedad y de sufrirla con mayor gravedad si uno no está vacunado. Asimismo, ha reconocido «cierta inquietud» ante los profesionales sanitarios, de residencias de mayores o centros de día que no han querido vacunarse porque «contagiar a una persona mayor, aunque esté vacunada, puede tener consecuencias graves».

Sobre las nuevas restricciones en Balears ha señalado la consellera; «Es imprescindible este tipo de medidas, pero esperamos salir de esta ola sin tener que tomar otras más restrictivas».