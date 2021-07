En el limbo del pasaporte covid

«No passport covid, no party». Así es como diría George Clooney en un anuncio que las personas que no tengan el certificado covid no podrán acceder a actividades culturales ni deportivas. Así lo aseguró el lunes en Ibiza la consellera balear de Presidencia, Mercedes Garrido, que explicó que el Ejecutivo Autonómico ha pedido al Gobierno central que «libere» el código QR de este documento para que sólo puedan acceder a determinados lugares y actividades las personas vacunadas o que hayan pasado el covid en los últimos seis meses. La consellera señaló que esto supondrá que quienes «se encierren» sean quienes han decidido no ponerse la vacuna y no los demás.

Fue escuchar el anuncio y a centenares de ibicencos empezó a correrles un sudor frío por el cuerpo. Y es que el Govern ha hecho esta petición sin tener en cuenta que, en estos momentos, hay una parte de la población que ha pasado el coronavirus en el último medio año y que no puede conseguir este documento. Matarían por él, pero se dan de bruces contra una pared. Como no han pasado seis meses desde que pasaron el coronavirus, no pueden vacunarse, pero tampoco pueden obtener el ansiado documento por haber pasado la enfermedad porque se les hizo el diagnóstico a través de un test de antígenos y no de una prueba PCR, que es lo que exige la Unión Europea para acceder al certificado.

Garrido niega la mayor

La consellera Garrido negó de forma vehemente esta situación cuando se le preguntó cómo es posible que el Govern solicite esto sabiendo que centenares de residentes de las islas están en el limbo. La consellera aseguró que eso no era así porque cuando alguien da positivo en un test de antígenos «se confirma con una PCR». Al indicarle que en plena tercera ola de la pandemia esto no se hacía debido al volumen de contagios, al menos en la isla de Ibiza, Garrido insistió en que esto era mentira a pesar de que, unas horas antes, la conselleria de Salud se lo había confirmado a esta redactora. Llegados a este punto, la consellera indicó que lo consultaría con el departamento de Patricia Gómez.

64% De las pruebas hechas en Ibiza son PCR Eivissa es la isla de Balears donde se han hecho menos PCR en relación al total de pruebas para detectar casos de coronavirus.

38.986 Pruebas diagnósticas desde el 15 de febrero Desde el 15 de febrero se han hecho en Eivissa casi 40.000 pruebas de covid, dos de cada tres eran PCR.

Esta situación afecta especialmente a los habitantes de Ibiza, ya que es la isla con el menor porcentaje de PCR respecto al total de las pruebas hechas para detectar casos de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, en el total de Balears se han hecho casi 1,6 millones de pruebas de covid, el 72,14% de ellas, PCR. En Ibiza, en cambio, este porcentaje apenas es del 63,99%: 102.305 PCR de 159.878 pruevas del virus realizadas hasta el viernes. Una proporción que está por debajo de la que registran el resto de las islas: 75,89% PCR en Mallorca, 78% en Menorca y 73,07% en Formentera.

Desde el pasado 15 de febrero, es decir, en los últimos cinco meses y una semana (para obtener el certificado por positivo en covid debe haberse pasado éste en los últimos seis meses), Eivissa también es la isla en la que menos PCR se han hecho, porcentualmente: un 65,99% cuando en las demás islas oscila entre el 71,7% de Mallorca y el 78,62% de Menorca.

Menos PCR en la tercera ola

Desde la conselleria balear de Salud desmienten a Garrido en cuanto a que en Balears en todo momento se han confirmado los diagnósticos con una PCR. No ha sido así. «A partir de ciertos niveles epidemiológicos se hacen, exclusivamente, con antígenos. No hay necesidad de confirmación con una PCR», indican desde la conselleria de Salud, donde también detallan que la rapidez y la virulencia (numérica y sanitaria) con la que azotó el virus a la isla durante el primer trimestre del año explica que se hicieran tan pocas PCR en comparación al resto de las islas. Como los contagios estaban «disparados» no se podían asumir tantas PCR, situación en la que, según insiste Salud, el protocolo permitía dar un positivo sin necesidad de una segunda prueba. Esto ocurría, insisten, no sólo en Eivissa o Balears, sino en toda España, por lo que las comunidades, al ver la exigencia de la UE para el certificado covid, han pedido al Estado que «actualice» las pruebas válidas e incluya en ellas los test de antítgenos. «En todas las comunidades hay damnificados, por eso se ha pedido al Gobierno que agilice este trámite», indican desde la conselleria balear de Salud.

Desde el Govern aseguran que la liberación de los códigos QR de los certificados será un trámite «largo», por lo que confían en que antes de que se impida el acceso a quien no tenga el pasaporte covid el problema se habrá solucionado. Bien porque ya se acepten positivos con pruebas que no sean PCR o porque los afectados ya podrán vacunarse. Hasta entonces, ahí seguirán, en el limbo de los pasaportes covid.