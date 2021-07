Las residencias de Ibiza suman ya 33 usuarios y profesionales contagiados

Las infecciones de Can Blai, centro gestionado por el Govern, se identificaron la semana pasada, aunque la conselleria no notificó hasta ayer los positivos, que resultaron en la hospitalización de los dos residentes afectados. Estos dos nuevos ingresos se suman así a los usuarios de Sa Residència que reciben tratamiento médico en el Hospital Can Misses, los cuales eran ayer doce, dos más que el día anterior. Así, un total de 14 residentes de ambos centros precisan de atención hospitalaria. Todos ellos están alojados en planta con sintomatología leve, según el Área de Salud pitiusa.

En conjunto, los contagios que en las últimas dos semanas se han registrado en residencias de Ibiza ascienden por el momento a 33, de los cuales 29 corresponden a usuarios, cuatro más de los que ayer constaban, tras la notificación de los ingresados en Can Blai y la detección de dos nuevos positivos en Sa Residència. Asimismo, los trabajadores de los centros de mayores no escapan a la expansión del virus, y uno de ellos continúa ingresado en la UCI. El número de profesionales positivos se situó ayer en los cuatro, todos de Sa Residència, frente a los dos que constaban el día anterior.

Protocolo de actuación Si se detectan síntomas en los residentes positivos, se les hospitaliza al momento A los residentes positivos se les deriva directamente al hospital. De momento, los ingresados están leves, afirma el Área de Salud pitiusa.

Salud tuvo que intervenir el martes el centro privado Sa Residència, que acumula el grueso de las infecciones, para garantizar la correcta aplicación del protocolo en estos casos. Esto se hizo mediante la activación del plan de contingencias, instrumento a través del que se llevó a cabo la sectorización del espacio y el aislamiento en tres zonas (positivos, contactos y contactos con síntomas).

Tras este aislamiento en base a la valoración de cada caso, se ha llevado a cabo un cribado, tanto a trabajadores como a residentes, con pruebas PCR, especificó ayer Saslud a este diario. Si los residentes positivos presentan sintomatología, son trasladados directamente al hospital. En cuanto a los negativos, se someten a cribado de nuevo a los siete días, momento en que se les realiza otra PCR para confirmar el diagnóstico. De esta forma, aquellas personas que dan negativo permanecen aisladas durante un período de diez días.

Sa Residència ya hubo de ser intervenida a mediados del pasado mes de enero, en el momento más crítico de la situación sanitaria en Ibiza, a causa de otro brote de covid que también afectó tanto a varios usuarios como al personal del centro.