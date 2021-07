Dos usuarios del centro para mayores Can Blai están ingresados por coronavirus en el Hospital Can Misses, ha informado hoy el Área de Salud pitiusa. Estas dos hospitalizaciones, que tuvieron lugar la semana pasada -a pesar de que la conselleria de Salud no avisó entonces de los positivos- se suman a las de los usuarios de Sa Residència que permanecen ingresados a causa de un brote en este centro para mayores.

Además, en el caso del estallido de contagios en Sa Residència, en Jesús, que llevó a Salud a intervenir el centro, este deja ya doce hospitalizados, dos más que ayer, al tiempo que ya se registran 31 positivos asociados, 27 de ellos de residentes, frente a los 25 que constaban 24 horas antes. Por su lado hay cuatro trabajadores infectados, cuando ayer eran dos los profesionales positivos.