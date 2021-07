Un brote de covid con once hospitalizados obliga a intervenir Sa Residència en Ibiza

Un total de diez de los 97 usuarios del centro para mayores Sa Residència se encuentran hospitalizados por covid en el Hospital Can Misses, después de que se detectase un brote con 27 positivos asociados, 25 de los cuales son residentes, mientras que los restantes corresponden a dos de los 86 trabajadores del centro, uno de los cuales permanece ingresado en la UCI. Esta situación ha llevado a Salud ha hacerse cargo de la residencia por un período de 20 días.

Los diez residentes que necesitan atención hospitalaria se alojaban ayer en planta, según informó a este diario el Área de Salud pitiusa. En cuanto a los quince restantes, ninguno de ellos presentaba ayer síntomas compatibles con la enfermedad, según detalló la conselleria balear de Salud a través de un comunicado.

El brote de Sa Residència se detectó al realizar un cribado no ordinario efectuado a raíz de la identificación, el anterior fin de semana, de dos positivos en este centro para mayores localizado en Jesús. Estas primeras infecciones, previas a la avalancha de casos que siguió tras la activación del protocolo, corresponden a un trabajador no vacunado del centro y a una residente a quien se diagnosticó como positiva en covid tras efectuársele una prueba rutinaria cuando ingresó en el hospital por causas totalmente ajenas a los efectos del virus, según informó en su momento el Área de Salud pitiusa.

La explosión de contagios condujo ayer a la consellera de Salud, Patricia Gómez, a intervenir el centro mediante la activación del plan de contingencias, que se concreta en la sectorización del espacio y en el aislamiento de los usuarios en varias zonas en base a su situación, dado que se establece una zona de casos positivos, otra para contactos estrechos y una específica para contactos que presenten síntomas de la enfermedad, según concretó Salud.

Seis meses desde la última intervención en un centro de la isla Hay que remontarse al 18 de enero para encontrar la anterior ocasión en que Salud tuvo que intervenir un centro para mayores de Ibiza, que fue precisamente el mismo, Sa Residència, que ayer intervino de nuevo la conselleria a causa del brote que, de momento, afecta al 25,8% de sus usuarios. La vez anterior la intervención resultó en el aislamiento de 78 residentes. En aquel momento, y según recogió Diario de Ibiza, además de llevar a cabo la sectorización y los circuitos de atención, se formó in situ a los trabajadores del centro, en especial en el uso de los equipos de protección individual, el desarrollo de nuevos circuitos y la delimitación de las zonas limpias y sucias. El anterior brote también afectó tanto a residentes como al personal de la residencia. En octubre del pasado año también fue intervenida la residencia Reina Sofía.

A fin de coordinar la actividad asistencial en el marco del plan de contingencia, la conselleria adelantó que se ha designado a un coordinador sanitario para dirigir al equipo de profesionales que trabaja en Sa Residència y, en su caso, a otro equipo que pueda asignar el servicio de Salud, indicó la conselleria.

Según Salud, tres de los residentes infectados no estaban aún vacunados, mientras que uno de ellos estaba pendiente de recibir la segunda dosis del antídoto para completar la pauta de vacunación. De los datos se desprende que al menos seis de los diez pacientes hospitalizados en Sa Residència contaban a su ingreso con la pauta completa.

La conselleria de Salud no contempla «de momento» modificar el actual protocolo por el que se rigen las residencias para impedir a los familiares acompañar a usuarios fuera del recinto de los centros o visitarles, según explicó ayer Estefanía Serratusell, subdirectora de atención a la cronicidad. Actualmente no se realizan cribados en las residencias en que más del 70% de sus usuarios estén ya vacunados, mientras que en los geriátricos en los que la tasa de vacunación es inferior a este porcentaje se llevan a cabo cribados mensuales. Asimismo, se hacen pruebas semanalmente a los trabajadores no vacunados, explicó Salud.