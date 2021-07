Vilás: «En Ibiza sube la incidencia de covid porque hay un descontrol absoluto»

A las puertas de una nueva ola de contagios por covid, Francisco Vilás asegura que los actuales responsables sanitarios y políticos han aprendido «poco o nada» de las olas anteriores.

¿Le preocupa el incremento de contagios? ¿Cree que en esta ola deberíamos fijarnos en el índice de hospitalizaciones y no en el de los casos activos de covid?

Esta decisión de fijarnos en los casos activos se tomó en marzo del año pasado, cuando se contaban muertos y pacientes de una manera excesivamente angustiosa. En ninguna enfermedad de la historia se han contado los fallecidos con tanta precisión, casi al minuto. A día de hoy, con la población vulnerable ya vacunada, todavía estamos contabilizando a los afectados como si fueran enfermos. Si pudiéramos contar todas las gripes y resfriados que hay hoy en día estaríamos haciendo lo mismo. Es como si no se tuviera en cuenta que tenemos un arma que es la vacunación, que ha demostrado que funciona, la tasa de enfermos postvacunación es ínfima. Con un 50% de la población vacunada, solo nos ha quedado sin inmunizar a la gente joven, que es quien en muchos casos no respeta las normas.

¿Era, por lo tanto, esperable este repunte?

Claro que era esperable. La población que se está juntando en las fiestas ilegales no está vacunada. En Ibiza hay una absoluta falta de orden y de ley, y eso hace que la tasa de incidencia suba porque hay un descontrol.

Pide que haya orden y cortar las ilegalidades, pero no es sencillo. Le recuerdo que se necesita autorización judicial para entrar en una villa, aunque se sospeche que se está haciendo una fiesta ilegal. ¿Y por qué no piden la autorización judicial. ¿Qué pasa? ¿No hay juzgados de guardia? Está prohibido que se junten tantas personas en una casa, que se hagan fiestas. ¿Han probado a preguntarle al juez de guardia para que les dé una orden de entrada a un lugar donde manifiestamente se está cometiendo un delito?

Hay sentencias al respecto. Es necesario demostrar que se ha cometido un delito flagrante. El sistema es muy garantista.

Tenemos drones, helicópteros. Hay capacidad para saber dónde se está haciendo una fiesta ilegal. ¿Por qué no actúa la Guardia Civil?

No puedo entender por qué destrozan al ocio nocturno en Ibiza, por qué no dejan trabajar a unos empresarios que lo harían bien, con orden y control, y en cambio se permite toda esta jarana con la excusa de que no se puede entrar en una vivienda privada. ¡Utilicemos las leyes que tenemos! ¿Usted cree que es sensato que la imagen de Ibiza ahora sea el de las puñeteras fiestas ilegales mientras, por otro lado, te dicen que no pueden abrir las discotecas? Pues así llegará la quinta, la sexta y la séptima ola. Yo creo que lo que no hay es voluntad política para parar esto.

¿Y por qué, según su opinión, no existe esta voluntad?

Están más preocupados por salir airosos de esto y de que no les imputen ningún delito por el manejo de la pandemia que en buscar soluciones. Buscan excusas, no soluciones.

Aquí hay cuatro actores: alcaldes, delegación del Gobierno, Consell y Govern balear. Unos no tienen competencias, otros están sobrepasados y a la delegación del Gobierno le faltan efectivos. Y lo entiendo, pero no vale como excusa. ¿No se pueden sentar y aprobar una ley urgente, como se ha hecho en tantas otras cosas, para frenar esto? ¿No se puede? No me lo creo. ¿Cuándo estará lista la ley? Estos políticos tienen muy poca visión de Estado, son muy cortoplacistas. Pienso en las ayudas del Consell a las empresas de 1.500 euros al mes. ¿1.500 euros? ¿En serio? Es la demagogia más ridícula.

¿Cree que los que delinquen se saben impunes?

Hay unos individuos que se saltan a la torera las leyes, y que son el principal foco de contagio, y aquí no pasa nada. Es que se están riendo de nosotros, y muchos de ellos son empresarios ibicencos que se benefician y se burlan de la gente honrada a quienes obligan a cerrar sus negocios. Los empresarios del ocio nocturno ofrecen abrir las discotecas con seguridad, en condiciones, y no les dejan. ¿Cómo se puede entender eso?

Esta sensación de impunidad que hay en Ibiza se traslada a todos los ámbitos y hace que la gente venga aquí como si saliera de la prisión a desbocarse. No hay ley ni orden, no hay un clima de seguridad para que estemos todos tranquilos.

¿Le parece a usted normal lo que sucedió el otro sábado en el puerto de Ibiza, que se juntaron casi mil personas por la noche?

La concentración que usted señala se produjo a las dos de la madrugada, al cerrar los bares.

¿Y esto no se podía haber previsto? ¿No son capaces de prever las cosas que va a pasar? Me asquea pensar que en Ibiza vas por la calle y te puede pasar cualquier cosa. Hemos perdido el control. La solución no es esperar que esto sea el far west y acabemos todos a navajazos, como cada vez es más frecuente. Yo no estoy tranquilo cuando mis hijos salen de noche.

¿Qué le hace creer que existe esta inseguridad?

No hay más que ver la gente que nos llega a Urgencias a quienes han agredido o pegado un navajazo. ¿Y en cuántas casas entran a robar? No es ni noticia.

Volvamos al tema sanitario. Usted ha sido muy crítico con la gestión de los casos de covid porque afirma que se han desatendido las otras enfermedades. ¿En qué se basa?

Le garantizo que en los años venideros habrá tesis doctorales para estudiar el aumento de mortalidad en España a causa de los retrasos en el diagnóstico. Los centros de salud llevan medio cerrados desde hace un año y medio. Las consultas se hacen por teléfono, pero tú no puedes diagnosticar a un paciente sin verlo, y esto me preocupa bastante más que no si hay dos o tres ingresados más por covid. Las teleconsultas sólo deberían ser para temas leves o casos ya diagnosticados.

Recuerdo una conversación con alguien del Ministerio de Sanidad a finales del mes de marzo del año pasado porque pretendía llevarse todos los respiradores de la Policlínica a Madrid, y cuando le conté que éramos el único centro de la isla que hacía neurocirugía, que hacíamos cirugía cardiaca y avanzada, y que los enfermos seguían poniéndose enfermos, tuvimos una discusión del copón. Actúan como si el mundo se hubiese paralizado y no existiera otra cosa que no fuera el covid.

Me habla de marzo-abril del año pasado, en el peor momento de la pandemia. Es comprensible esa reacción de pánico.

Lo entiendo, pero somos profesionales. No podemos vivir quince meses en el pánico. Una vez metido en el problema, hay que buscar soluciones para mantener la economia, la salud, la ley y el orden.

Con las cifras actuales de contagios, ¿se puede salvar la temporada turística?

¡Claro! Cuando el Reino Unido nos metió en el semáforo ámbar, lo que debemos pensar es que puede venir libremente toda la población británica vacunada: ¡37 millones de británicos pueden venir a Ibiza de vacaciones! ¿Qué hay que hacer? ¿Llorar por los otros 37 millones que todavía no se han vacunado y no pueden venir? Yo no tengo un interés personal. Tengo una clínica, no una discoteca o un hotel. Pero necesitamos que la gente en Ibiza pueda respirar, que se recupere el empleo perdido y que se pueda venir aquí de vacaciones.

¿Qué piensa de la decisión del gobierno francés de prohibir la entrada en bares y cafeterías a los no vacunados?

Tras un esfuerzo tan grande en vacunar a la gente, ¿qué facilidades les damos a los inmunizados? ¿Les obligamos a llevar la mascarilla igualmente en un local cerrado? Creo que hay que incentivar la vacunación, y hay que hacerlo de manera inteligente y eficaz.

La idea de Ocio de Ibiza de que solo se pueda entrar en las discotecas si estás vacunado me parece magnífica, porque eso incentivará a la gente joven a que se vacune. Si se abre la vacunación a todo el mundo, sin cita previa, la gente se vacunará. Tenemos un arma que es la vacunación, usémosla.

Una línea de vacunación se ha instalado en el edificio del Vila Parc del Grupo Policlínica. ¿Cómo valora la colaboración con el Ib-Salut?

Nos dijeron que necesitaban una línea de vacunación y nosotros la abrimos. Si nos hubiesen pedido tres líneas las hubiéramos abierto. Esta es una actuación gratuita por parte del Grupo Policlínica. Hay que colaborar en agilizar el proceso, y por supuesto hay que vacunar más.

Deberíamos estar en el 70% de vacunados. No es física nuclear, es algo rápido, un pinchazo y ya está, no es algo complejo.

¿Confía en que habremos aprendido de los errores?

Confieso que estoy un poco agrio, estoy harto. No había visto nunca a unos políticos cometer tantas estupideces en mi vida.

Durante la entrevista, Vilás insiste en enmendar la forma en la que se ha trasladado a la opinión pública las cifras de incidencia de la enfermedad. A su juicio, se ha ofrecido la información de una manera que ha fomentado la alarma social.

¿En qué consiste aprender a convivir con el covid?

Tenemos que aprender que las cosas tienen su incidencia y que a nadie se le ocurre pensar cuántos enfermos de cáncer o neumonía tenemos en este momento. Estamos haciendo una mediatización de la enfermedad de tal manera que está generando un pánico. Se ha creado una presión mediática que en mi opinión está completamente descentrada.

¿Cree entonces que los medios de comunicación hemos generado alarmismo?

Después de quince meses de pandemia, los medios de comunicación ya deberían haber aprendido a cómo gestionar las cosas. Puedo entender que todos nosotros, en marzo del 2020, no supiéramos de qué iba la película, que en julio de 2020 estuviéramos desorientados, pero en julio del 2021... Todos deberíamos hacer una reflexión personal. ¿Es noticia que haya dos ingresados más? A veces, lo único que logramos es generar más angustia en la gente, más preocupación. Las noticias sacadas de contexto pueden hacer mucho daño.

¿Cómo deberían darse los datos, según usted?

No me parece bien que si, por ejemplo, cuando nos movemos en cifras bajas, y pasamos de diez a doce ingresados, se diga que aumenta un 20%. Eso es alarmismo.

