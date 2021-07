Los representantes de los hosteleros y el resto de empresarios de Ibiza lamentan que se limite una vez más la actividad económica reglada, ya que defienden que lo importante es acabar con los botellones y las fiestas ilegales. Niegan que las medidas anunciadas ayer por el Govern sirvan para ralentizar el avance de los contagios.

Verónica Juan, presidenta de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la Pimeef, señala que estas nuevas restricciones son una mala noticia para todos los ciudadanos, no solo para el sector: «Lo cierto es que los contagios no paran de subir». De todos modos, no contaba con que se anunciaran estas medidas: «Nosotros no esperábamos volver a dar pasos atrás y lo vivimos con decepción, porque somos de las comunidades que más hemos tardado en hacer la desescalada en la hostelería y nos pidieron muchos sacrificios en su momento», subraya.

Verónica Juan explica que lo importante es acabar con las grandes aglomeraciones que se producen en la vía pública y que aumentar las multas a los involucrados en fiestas ilegales y botellones no soluciona el problema «si no van acompañados de dispositivos policiales que se encarguen de parar estos encuentros». Además, remarca que es clave «seguir con los controles en los puertos y aeropuertos».

Por su parte, Juan Olmos, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Ibiza (ABRE), asegura que «una vez más, la restauración vuelve a ser la cabeza de turco» a la hora de fijar restricciones nuevas: «Sin patrullas policiales no sirve de nada aumentar las multas a las fiestas ilegales», remarca.

«La inmensa mayoría de contagios se produce entre los jóvenes de trece a veinticinco años, que son precisamente los que no acuden a locales de hostelería», señala el presidente de la asociación, que no cree que el problema vaya a solucionarse de este modo: «Todos hemos visto cómo están las calles a partir de la hora de cierre de la hostelería». «Lo que se va a conseguir con esto es que haya más gente en la calle y más dinero negro circulando en las fiestas privadas, penalizando una vez más a los que pagamos impuestos, damos trabajo y cumplimos las medidas sanitarias que nos imponen», denuncia Olmos.

Por otro lado, Olmos pide al Consell de Ibiza y al Govern «que dejen de echarse la culpa los unos a los otros» y que actúen de forma firme contra el ocio «descontrolado» que se produce fuera de los bares y restaurantes.

Jose Antonio Roselló, vicepresidente ibicenco de la CAEB, tampoco cree que sea necesario disminuir el número del máximo de personas por mesa o adelantar el horario de cierre de la restauración: «Aunque conducir esta situación es complicado, seguramente limitar la actividad económica no conseguirá grandes cambios a nivel sanitario».

En cuanto al uso de mascarillas, que finalmente solo continuará siendo obligatorio si no se respeta la distancia de metro y medio, Roselló considera que el problema no es este: «El uso o no de mascarillas en la calle es una tirita, el problema real que tenemos es el de la falta de orden público en las calles».

Cree que «las administraciones no hacen su trabajo y buscan soluciones en los lugares que no son los focos de contagio». Asimismo, denuncia que «las comunidades autónomas están abandonadas a su suerte», por lo que «hay diecisiete formas de combatir el virus» y «falta de medios»: «El legislador no ha hecho su trabajo para poder luchar debidamente contra el covid, algo que se demuestra con las diferentes interpretaciones que existen de distintas autoridades judiciales» sobre lo que se puede hacer o no sin el estado de alarma sobre la mesa.