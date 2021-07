El TSJB respalda la expulsión inmediata de los migrantes en patera

El Tribunal Superior de Balears no aprecia ninguna muestra de ilegalidad en la expulsión inmediata de los migrantes que son interceptados en patera en aguas de las islas. Expulsiones que fueron recurridas por algunos abogados, al plantear dudas de legalidad, entre otras cosas, porque no se había confirmado la identidad exacta de estos extranjeros, pero sobre todo porque no se había tramitado un expediente de expulsión. Los jueces han tenido que pronunciarse recientemente sobre dos demandas planteadas por dos migrantes argelinos, que fueron interceptados en aguas del archipiélago cuando pretendían llegar a Europa en patera. Aunque ambos argelinos llegaron en fechas distintas y fueron interceptados en situaciones diferentes, a ambos se les aplicó la misma medida de expulsión en idénticas condiciones. El día que fueron interceptados fueron trasladados a la comisaría de Policía y al día siguiente se firmaba su expulsión, previo paso por el centro de internamiento, al haber intentado entrar en el país a través de un método ilegal. La expulsión fue propuesta por la Policía, con el respaldo de la Delegación del Gobierno.