Una dotación de bomberos del Parque Insular de Ibiza se ha desplazado hasta Jesús para sofocar un incendio que se ha producido en una parcela de "matojos y cañizal", a la altura de la calle de Rusiñol, han informado desde el Ayuntamiento de Santa Eulària. Se trata de un incendio de nivel 0, según apunta el Ibanat a través de sus redes sociales.

Al parecer, el incendio se ha extendido "muy rápido por la parcela", han destacado los bomberos, aunque desde el Consistorio puntualizan que no de trata de un fuego "de grandes proporciones".

Los bomberos han recibido el aviso a las 15.40 horas y siete agentes, con la ayuda de tres bombas, participan en la extinción de las llamas junto al helicóptero del Ibanat. Un equipo de Emergencias 112 también se ha desplazado hasta la zona.

La parcela está ubicada en la zona de la calle más cercana al mar por lo que, al encontrarse el foco en una zona sin viviendas contiguas, no se ha tenido que evacuar a nadie, han explicado desde el Ayuntamiento. Por ahora no ha sido necesario llevar a cabo ninguna evacuación y el Ayuntamiento no tiene constancia de que se haya tenido que atender a nadie por inhalación de humo o quemaduras.

La Policía Local de Santa Eulària regula el tráfico en la rotonda del acceso a Jesús.