El Govern pasa al Consell de Ibiza la pelota de las fiestas en viviendas turísticas

El Govern balear se desentendió ayer de la petición de socorro hecha por el Consell de Ibiza en el pleno de política general, en el que reclamó que se pueda prohibir el alquiler de una vivienda turística si se celebran fiestas en ella. El portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, parecía estar esperando la pregunta, para la que llevaba la artillería muy bien preparada. «El Consell de Ibiza tiene las competencias en materia turística. Si considera que no es capaz de hacer cumplir su normativa, que diga cómo se tendría que cambiar. Lo que no puede decir es que no hay voluntad política, claro que la hay», afirmó el conseller de Modelo Económico.

«¿Qué marco normativo cambiarían? ¿Cómo lo cambiarían?», continuó Negueruela antes de añadir otro pequeño detalle que deberá tener en cuenta Vicent Marí antes de aplicar la medida que ha reclamado: «¿Jurídicamente ven viables esos cambios? ¿Sus técnicos lo informarían favorablemente?».

« El presidente del Consell tiene que hacer su trabajo: estudiar y proponer los cambios que considere» IAGO NEGUERUELA - PORTAVOZ DEL GOVERN

«Es muy sencillo pedir que se estudie, pero ellos tienen la capacidad de estudiarlo. Tienen sus departamentos jurídicos para hacerlo y tienen transferidas las competencias en materia de ordenación turística. Que hagan su trabajo», continuó, embalado, el portavoz del Govern, que señaló al presidente de Ibiza, Vicent Marí: «Tiene que hacer su trabajo, que es estudiar cómo se tiene que hacer y proponer los cambios legislativos que considere, pero diciendo qué normativa hay que cambiar y si legalmente es viable».

En caso de que no atienda a las exhortativas del Govern, al Consell de Ibiza no le queda otra para atajar las fiestas en alquileres turísticos, según Negueruela, que «inspeccionar con los cuerpos que tiene», es decir, con los inspectores de Turismo. En este sentido, el conseller retó a Vicent Marí a hacer públicas las sanciones que estos profesionales han aplicado en Ibiza.

De la misma manera, el portavoz del Govern recordó al Consell que a los alquileres turísticos, al ser viviendas, no se puede acceder aunque se tenga constancia de que se está celebrando una fiesta, a diferencia, indicó, de lo que ocurriría, por ejemplo, en un hotel. «Se alquila la casa entera, no se puede acceder a ningún espacio», insistió Negueruela.

El presidente del Consell, por su parte, insistió por la tarde en que poner freno a las «actividades ilícitas» que se llevan a cabo en las viviendas vacacionales «requiere un cambio legislativo y quien puede legislar es el Parlament». En este sentido, propuso que se aplique la Ley de Actividades a estos alquileres para facilitar la actuación de los agentes cuando se tenga constancia de una fiesta ilegal.

« Las fiestas privadas en casas son un punto claro de contagio del coronavirus» VICENT MARÍ - PRESIENTE DEL CONSELL DE IBIZA

La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, hizo notar a Marí que no sólo se celebran este tipo de fiestas en alquileres vacacionales, por lo que todas las que se lleven a cabo en casas sin licencia quedarían fuera. Además, recordó que aplicar la Ley de Actividades tiene otro problema y es que, si una casa deja de ser una vivienda para considerarse un establecimiento, la propia normativa no permite que estos se ubiquen en suelo rústico o de uso residencial.