Un total de 173 positivos en covid (162 en Ibiza y 11 en Formentera) en las últimas 24 horas. Es la cifra más elevada de nuevos contagios registrada en las Pitiusas desde el pasado 31 de enero, cuando fueron 178, según el histórico de datos de la conselleria balear de Salud. En el caso de Ibiza, es el número más alto de casos confirmados en 24 horas desde esa misma fecha, en la que se notificaron 176 mientras que en Formentera no se contabilizaban tantos nuevos positivos desde el 22 de enero, cuando Salud notificó un total de 15.

El elevado número de diagnósticos sitúa los casos activos en estos momentos en las Pitiusas a punto de rozar los 1.500 (un total de 1.471) después de una jornada en la que apenas se han podido dar cinco altas.

El número de contagiados que requieren hospitalización continúa aumentando y ya son un total de 42: 34 en planta y ocho en unidades de críticos. Esto suponen cinco ingresados más que ayer en total, dos más en unidades de críticos, según los últimos datos de la conselleria balear de Salud y el Área de Salud de Ibiza y Formentera. El Hospital Can Misses acoge a 37 pacientes covid. Un total de 30 se encuentran en planta, entre ellos dos pacientes de Formentera: un residente de 73 años y un turista de 64 que ha tenido que ser trasladado desde el hotel puente de la isla ante el empeoramiento de su situación. Otros siete enfermos covid están en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde el Área de Salud detallan que la edad media del paciente de coronavirus ingresado en la unidad de críticos es de 54,8 años. "En su mayoría, seis de ellos, son hombres", indica la gerencia de Can Misses, que señala que en estos momentos la ocupación de la UCI de Can Misses es del 73%

A estos 37 ingresados en la sanidad pública hay que sumar los cinco que se encuentran en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: cuatro en planta y uno en la unidad de críticos.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria se encuentran 1.429 personas: 1.389 en Ibiza y 45 en Formentera.

Por último, el número de sanitarios apartados de sus funciones ante la sospecha de tener covid se reduce muy ligeramente, de 26 a 25, de los que diez tienen un diagnóstico confirmado de covid.

El brote que ha desencadenado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se originó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí, el Covid-19 se ha extendido por todo el mundo.