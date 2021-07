Luna de miel sin final feliz para unos turistas en Ibiza: aislados por contagiarse de covid

Love is in the air, pero el covid también. Y el virus ha frustrado el regreso a Italia de unos recién casados que pasaban su luna de miel en Ibiza y ahora se encuentran aislados en el hotel puente tras dar ella positivo.

La pareja, él de 39 años y ella de 31, llegaron a la isla tras su enlace con un test negativo de covid bajo el brazo. Antes de coger el avión de vuelta a Italia se hicieron otra prueba y ella dio positivo -aunque su estado es asintomático-, por lo que el regreso a casa, en Catania (Sicilia), se va a retrasar unos días.

"No estábamos obligados a hacernos un test al final de nuestra estancia", explica el joven desde su habitación de hotel al periódico Catania Today, "pero por sentido de la responsabilidad hemos preferido tomar esta precaución como hicimos a nuestra llegada aquí, informando nosotros mismos del resultado a las autoridades sanitarias españolas". El marido añade al rotativo italiano: "En Ibiza todo el mundo usa mascarilla, incluso al aire libre, pero hay mucha gente en el hospital, sobre todo ingleses. Soy negativo, pero me temo que permanecer aquí aumentará en gran medida la probabilidad de infección".

Al igual que otros turistas que se encuentran en cuarentena el el hotel puente La Noria de Ibiza, la pareja de italianos se queja de que el establecimiento "está muy sucio y no hay ningún médico".