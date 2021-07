La ‘sandía más grande del mundo’ pesa 20 kilos y es de es Canar

Una sandía de más de 20 kilos y de es Canar ganó ayer el Campeonato mundial de sandías organizado por Agroeivissa en su sede de Blanca Dona. Este ha sido el cuarto año consecutivo en el que se ha celebrado el certamen y en esta ocasión han participado diez agricultores, socios de la cooperativa, en dos categorías diferentes. «La idea realmente es que puedan presentarse todos los agricultores que quieran. Pero desde hace dos años, a consecuencia de la pandemia, hemos tenido que reducir la participación a los socios», explicó Pep Mayans, gerente de esta cooperativa.

Una sandía de más de 20kg

Las dos categorías por las que compitieron los agricultores fueron, por una parte, a la sandía más pesada y por otra, a la más sabrosa. Ambas categorías tenían un premio que consiste en un vale para una comida en el restaurante Can Salvador, además del reconocimiento y el honor de haber producido la sandía más grande o la más sabrosa ‘del mundo’.

En primer lugar pesaron las nueve sandías que habían presentado los agricultores. Fueron nueve porque uno de ellos solo participó en la segunda categoría. Cada una de las frutas llevaba una etiqueta con un numero para que el proceso fuera completamente anónimo para los asistentes y el jurado. Finalmente, todas las sandías pesaron entre 16,6 y 20,6 kilos. La fruta ganadora fue la presentada por el agricultor Toni de sa Caseta con un peso exacto de 20’65 kg. De esta forma, esta sandía superó por solo 30 gramos a la que quedó en segundo lugar.

La sandía más sabrosa

Seguidamente, empezaron con la segunda parte del concurso, la categoría de la sandía más buena y sabrosa. La dificultad principal de este apartado del concurso es que los agricultores no pueden saber con exactitud si su sandía es realmente buena o no. «Hay formas para saber si una sandía ya es buena, pero de todas maneras es complicado. Es muy importante que no se pase del tiempo de maduración y que tampoco se quede corto. Eso se puede saber dependiendo del tiempo que hace que la sandía se ha plantado, mirando la ‘colita’ de la fruta o hasta por el color de la piel», explicó Pep Mayans.

Este año, el jurado de la categoría al mejor sabor estuvo compuesto por dos representantes de las ONG con las que Agroeivissa ha estado colaborando durante la pandemia para repartir comida a los más necesitados de Ibiza: Cruz Roja y Cáritas. El resto del jurado eran miembros y trabajadores de Agroeivissa.

Cuando el jurado estuvo preparado en la mesa, carpeta en mano para puntuar, Pep Mayans cortó dos trozos de cada una de las sandías que presentaron los agricultores para que empezara la cata.

«Cuando más roja más buena está siempre, porque cuando el color no es tan intenso es que la sandía o se ha pasado, o le falta maduración», comentaban los socios y agricultores que ya iban haciendo sus apuestas solo por la intensidad del rojo de la carne. Finalmente, David des Camp fue el que presentó la sandía que más puntuación logró y, por lo tanto, las más sabrosa del concurso ,seguido de Toni Pep March, que quedó en segunda posición.

«Con este tipo de concursos queremos animar a que la gente compre producto local; realmente son sandías muy buenas las que se han presentado hoy aquí», expuso Pep Mayans.

El director insular de Medio Rural y Marino del Consell, Joan Marí, también asistió al concurso. «Queremos felicitar a todos los participantes por las sandías tan buenas y bonitas que han presentado. Esperamos que en los próximos años se pueda ampliar el concurso y animo a toda la población de Ibiza a consumir productos locales, de proximidad y de temporada».