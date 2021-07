El presidente del Consell pide a Salud que se vacune sin cita previa en Ibiza

Extracto de la entrevista al presidente del Consell, que se publica íntegramente en la edición de papel de hoy de Diario de Ibiza:

Con la escalada de contagios de covid, ¿piensa que hay que volver a las restricciones?

Si la presión hospitalaria no sube tal vez no sean necesarias. Pero hay que mentalizar a la gente para que se vacune, y facilitarlo. Eivissa es la isla que acumula un mayor atraso en la vacunación y si ahora hay un incremento de contagios es porque mucha gente no ha ido a vacunarse.

El Govern plantea aprobar nuevas restricciones la semana que viene. ¿No está de acuerdo?

Siempre he confiado en los expertos y lo seguiré haciendo. Si los técnicos de salud consideran que es necesario aplicar algún tipo de restricción para preservar la salud de las personas se deberá evaluar, evidentemente. Hay que esperar y no precipitarse. Se está incrementando mucho la incidencia acumulada, pero no la presión hospitalaria. Siempre reclamo, aparte de que la gente crea en la vacuna y se vacune, que sea muy responsable, muy prudente.

Hace poco no había suficientes vacunas y ahora sobran porque hay gente que no se vacuna. ¿Qué se puede hacer?

El Govern nos pidió ayuda y nosotros hemos hecho campañas de concienciación para que la gente se vacune. Ayer [por el jueves] hablé con la consellera de Sanidad y le pedí que estudie la posibilidad de que la gente se pueda vacunar sin cita previa, y en el caso de que no haya suficientes vacunas, se den citas para otro día. Hay que dar las máximas facilidades y que la gente se vacune cuanto antes. La consellera dijo que lo estudiaría.