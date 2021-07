Una ilustradora ibicenca para la ratita que nunca fue presumida

Quien facilita toda esta información es Lópiz, en una conversación vía WhatsApp desde su actual residencia, en el Valle Sagrado, en Perú. Fue hace pocos días cuando recibió la grata noticia de que el trabajo en el que había participado con la editora y escritora leonesa Ana Cristina Herreros había sido reconocido por el Ministerio de Cultura y Deporte, que le había concedido el tercer premio como libro mejor editado el año pasado en la categoría de obras infantiles y juveniles. «La calidad de las imágenes y su capacidad de transmitir», además del «juego que se establece entre la ilustración y el texto en páginas alternativas», son los elementos que más ha valorado la institución a la hora de concederle a la obra de Herreros y Lópiz este reconocimiento.

A pesar de no tener dotación económica, estos premios del Ministerio de Cultura y Deporte son muy valorados por los editores por lo que suponen de reconocimiento y prestigio a su trabajo, así como por la difusión que conllevan, ya que las publicaciones premiadas se exponen en las ferias internacionales del libro LIBER, Fráncfort y Leipzig.

Violeta Lópiz, que a lo largo de su trayectoria de quince años como ilustradora ha recibido otros galardones como el Ilustrarte en 2016, asegura que el premio concedido hace unos días significa mucho para ella porque ilustrar esta versión nada convencional del clásico ‘La ratita presumida’ en la que se habla «de género, de abusos, de maltrato...» ha sido una labor «compleja» en la que ha invertido mucho tiempo.

La propuesta de trabajar en este proyecto le llegó de Ana Cristina Herreros, que es la escritora y la editora española de este cuento, publicado por su propio sello, Libros de las Malas Compañías. Con ella ya había trabajado en otro proyecto también con roedores por medio, el libro ‘La asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez’. En esta ocasión, la autora le propuso traducir en imágenes la historia que había versionado a partir de una versión de ‘La ratita presumida’ que había hecho el archiduque Luis Salvador, ‘La rateta’, incluida dentro de su recopilación ‘Rondaies mallorquines’. Herrero explica que en el cuento de este noble, en el que ella se ha basado, la ratita no es presumida, a diferencia del relato clásico. La protagonista no se compra un lazo sino un repollo para construirse una casa y no se la comen por ser presumida, sino porque elige mal.

Cuando Herreros ofreció a Lópiz participar en su propia versión de ‘La rateta’, le llevó tiempo encontrar la fórmula para relatar en imágenes una historia que es dura porque habla realmente del maltrato a una mujer. Para Lópiz es complicado clasificar el libro: «No es una novela gráfica, no es un cómic, no es un libro ilustrado para niños al uso, pero es un cuento tanto para público infantil y juvenil como para adultos».