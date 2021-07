Un año excepcional en Ibiza para la producción de trigo de ‘xeixa’

En tan solo una década, Vicent Costa ha multiplicado por ocho su plantación de xeixa, el trigo cultivado históricamente en Ibiza y que había quedado prácticamente en desuso, desplazado por otras variedades más productivas. De hecho, esta es la primera cosecha de Can Canals, en Buscastell, los terrenos de unos familiares que ha empezado a explotar después de ir aumentando, progresivamente, la superficie dedicada a este cereal en su finca de Sant Mateu, donde también explota el horno de la Panadería Can Blay.

Toni Joana está llenando las últimas sacas de la temporada en Can Canals. Lleva toda la vida pasando su máquina cosechadora por numerosas plantaciones de grano y destaca que cada vez observa más campos con xeixa.

«Se había perdido casi por completo en los 90, pero había alguna casa donde seguían sembrándola para hacerse el pan, como un hombre que se llamaba Mariano en Corona», explica Joana. Vicent Costa recuerda perfectamente a ese vecino de Corona. «Era Mariano de Can Racó, él fue el que me dio las primeras semillas de xeixa», apostilla mientras observa cómo la segadora vuelca los últimos granos.

«Era cliente de Can Blay. Fue conservando este trigo y lo pasó a algunos amigos suyos». Hace diez años que Costa se animó con una plantación inicial con ese cereal, que le ocupó cerca de una hectárea de terreno en su finca de Sant Mateu.

Los primeros panes

«Los primeros tres o cuatro años nos dedicamos solamente a resembrar y acumular semillas», detalla. Hasta que ya consiguieron suficiente para empezar a elaborar pa pagès moreno, aunque al principio mezclaban la xeixa con otras harinas.

Este proceso de recuperación llegó a oídos del técnico de promoción agroalimentaria del Consell de Ibiza, Josep Lluís Joan, que facilitó el empujón necesario para la expansión del trigo autóctono. Los estudios de laboratorio constataron que la xeixa ibicenca es genéticamente distinta a otros ecotipos con este mismo nombre o unas denominaciones similares (xexa o jeja).

Paralelamente, se fue expandiendo este interés y el Forn de Can Coves fue el primero en comercializar pan elaborado exclusivamente con xeixa, también con sus propias plantaciones. Poco después, Can Blay ya producía una cantidad suficiente de esta variedad autóctona como para no tener que mezclarla con otras harinas.

Una vez recuperado el cereal, el Consell y la Asociación de Panaderos y Pasteleros de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef) emprendieron una campaña de promoción tras la cosecha de 2019. Para poner en marcha esta iniciativa, también se sumó la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària, que gestiona la xeixa que producen pequeños agricultores y que sirve para abastecer la línea específica de pa pagès que han creado los hornos de Can Noguera, Gatzara, Samovar y es Brot.

Autoabastecimiento

Además de Can Blay y Can Coves, el Forn Can Bufí se animó a plantar su propio trigo y esta temporada ha recogido su segunda cosecha de xeixa.

«El rendimiento es mucho menor, igual la mitad que otro trigo que haya sido modificado genéticamente», apunta Costa. «Pero tiene la ventaja de que es mucho más resistente a la sequía o al exceso de lluvia, además de su sabor».

Otro de los beneficios importantes de esta variedad es su alto valor nutritivo y su bajo contenido en gluten, que lo convierten en un pan mucho más digestivo y saludable para aquellas personas que tienen problemas de intolerancia. Eso sí, no es apto para los celíacos.

Recuperación del secano

En total, esta temporada se habían sembrado 48 hectáreas de xeixa en Ibiza, con un incremento del 140% respecto al año anterior. Para su primera cosecha en Can Canals, Vicent Costa ha destinado unas tres hectáreas, de las que ha obtenido cinco sacas con un peso que calcula en torno a los 4.500 kilos.

Su cosecha en Sant Mateu ha sido más productiva, donde recogió unos 9.000 kilos de unas cinco hectáreas. «Ha sido un año con un rendimiento excepcional, porque ha llovido muy bien e, incluso, hubiera sido mejor sin las últimas lluvias en mayo». Además de la xeixa que destinará a elaborar sus panes, Can Blay también vende su harina al detalle en el mercado de los viernes de la Cooperativa de Sant Antoni.