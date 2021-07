El turismo familiar llena Platja d’en Bossa y es Viver, en Ibiza

Diversificación, buenos datos de ocupación y nuevos perfiles de clientes. Así definen el inicio de la temporada los trabajadores del sector turístico en Platja d’en Bossa, es Viver y ses Figueretes. Muchas empresas, a pesar de que siguen lejos de los resultados de 2019, están funcionando bien. De hecho, muchas abrieron como de costumbre: en marzo o abril y esperan poder seguir abiertas hasta septiembre u octubre.

La temporada va viento en popa en Platja d’en Bossa, es Viver y ses Figueretes. Así lo confirman los negocios de esta zona de la costa, que perciben una destacable diversificación de las nacionalidades de los turistas. Algunos restaurantes llenan el 100% de sus mesas cada día. Cruzan los dedos para que la temporada no se ralentice por el aumento de contagios o las nuevas restricciones a los viajes de Reino Unido y Holanda.

El restaurante Oli Beach, de Figueretes, abrió el 15 de marzo, más o menos como en temporadas anteriores al covid: «Desde que hemos abierto estamos teniendo mucho trabajo y recibimos muchos clientes españoles, sobre todo al principio de la temporada», explica Inés Casado, encargada del local. Los clientes nacionales, junto con los holandeses, son dos mercados muy importantes para el Oli Beach, aunque Casado y una compañera suya destacan que el público es cada vez más heterogéneo y familiar.

«Cada día llenamos prácticamente el 100% de las mesas», añade Casado, que habla con este diario mientras no paran de acercarse clientes a la zona de la barra, donde hay mucho movimiento. En relación a los anuncios de TUI Holanda y del Gobierno británico, Casado admite que «seguramente afecten», aunque por el momento disfrutan de una buena temporada.

Otro restaurante que llena cada día el 100% de las mesas en hora punta es Ohana Ibiza, de es Viver: «Estamos teniendo el público de siempre y si la temporada se mantiene así, este año trabajaremos muy bien», explica Reidner Matos, uno de los camareros. Antes de la pandemia contaban sobre todo con «clientes británicos, holandeses y alemanes». «Ahora hay todavía más variedad, vienen también franceses y muchos italianos, pero ningún publico predomina por encima de los otros», añade Matos.

En cuanto al perfil de cliente en la etapa covid, sin ocio nocturno, confirma que se ha producido «un cambio drástico» en la zona: «Predomina un cliente que pasa más tiempo en el restaurante, disfrutando de una buena comida y con mayor nivel adquisitivo, además de que también hay más familias», añade. «Estamos teniendo beneficios, no nos podemos quejar», concluye Matos.

Entre el 80%y el 100%

La situación no es menos optimista en los rent a car. Satinderpal Singh, que trabaja en la sede de Turbo Rent a Car en es Viver, destaca que este sector está yendo más que bien, ya que algunos días alquilan todos sus vehículos: motos, coches de diferentes tipos y quads, por ejemplo. También cuentan con clientes de muchas nacionalidades.

«La media de vehículos alquilados es del 80% para arriba, dependiendo del día», explica Singh. Empezaron a trabajar en abril, como en 2019, y desean que la temporada no termine hasta finales de octubre o principios de noviembre: «Aunque la situación es muy volátil», matiza este trabajador. A pesar de que no hay ocio nocturno en la zona, en este local el tipo de cliente no ha variado sustancialmente: «Vienen sobre todo parejas y amigos, Ibiza no es solo la noche y la gente viene igualmente porque la isla tiene más atractivo del que nos pensamos», subraya Singh.

En Platja d’en Bossa, Margarita Torres, propietaria de Super Bossa Nova, cuenta que a pesar de que han bajado las ventas, si la temporada se mantiene así podrán cubrir los gastos y seguir funcionando con cierta normalidad. También celebra que «el cliente de ahora es más tranquilo y familiar». Además, parte de su clientela son trabajadores que se acercan para comprar algún bocadillo o bebida, cosa que ayuda a este ‘súper’, que en la parte exterior es un souvenir. Aun así, le preocupa que los hoteles de la zona registran «cancelaciones todos los días», según cuenta.

Público diverso

Por último, un camarero del restaurante Los Parasoles, situado en la misma playa, también se muestra satisfecho con el volumen de clientes: «Entre semana trabajamos con muchos turistas, aunque no haya tantos como antes, y los fines de semana gran parte de la clientela es local».

«Si seguimos así, podríamos aguantar bien la temporada, aunque vayamos justitos», agrega este trabajador, que aunque admite que su público mayoritario es de británicos y holandeses, en este establecimiento siempre han contado con una clientela variada, por lo que no temen una caída significativa del negocio.