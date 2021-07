Ibiza seguirá sin oficina de información turística hasta el mes de agosto

La ciudad de Ibiza no dispone en estos momentos de ninguna oficina de información turística. El Consell sólo tiene previsto instalar uno de estos puntos con informadores a partir del próximo mes de agosto y en la avenida de Isidor Macabich. La ubicada en la Marina no abrirá este verano. «Esta nueva oficina en pleno centro de la ciudad será clave para facilitar información de la isla a todo aquel que la necesite», argumentan desde la institución.

«Hace unos años tan solo había una oficina de información turística, situada en el edificio del Consell. Observamos que no la visitaba mucha gente porque no conocían su ubicación, por lo que pedimos permiso al Ayuntamiento para instaurar una pequeña caseta en Vara de Rey», explica el Consell. La idea original, por su atractivo turístico, según se indica, era «adjudicar una pequeña oficina en el puerto de la Marina», pero la comisión del Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) indicó que no podía ubicarse ahí.

El Consell explica que «dada esta situación, se ubicó la caseta en Vara de Rey, que solo tenía concesión para un año, la temporada pasada, por lo que tuvimos que pensar en un plan B para que la ciudad no se quedase sin oficina de información turística. Por ello, dentro de unas semanas, abrirá una en Isidor Macabich».

En el centro de la ciudad

Desde la institución consideran que la avenida de Isidor Macabich es «un buen lugar para ubicar la nueva oficina de información turística porque está en el centro de la ciudad y porque por ahí pasan todos los autobuses». Además, esta oficina tiene una licencia de cinco años para asesorar a turistas y visitantes de la isla y para dar información a los residentes que quieran redescubrir la isla. «Esta oficina, que va a estar cinco años, dará cierta estabilidad», concluyen desde el Consell.

Mientras tanto, en el puerto de es Botafoc la oficina de información turística abre sus puertas únicamente los días que llegan barco a la isla.

En el aeropueto de Ibiza también se ubica otra oficina de información turística del Consell, que en este caso permanece abierta de lunes a sábado de 8 a 20 horas y los domingos y festivos, de 8 a 15 horas.