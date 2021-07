Benítez, de Ocio de Ibiza: «El sector ha cumplido y no tenemos la culpa de la escalada de casos»

«Si tenemos que esperar, lo haremos», señala, «los números no son buenos pero aquí la escalada de casos la ha provocado el ocio que no está reglado. Le recuerdo al doctor Arranz que nosotros no hemos abierto en ningún momento».

«Se nos ha dicho que hay que aunar esfuerzos y el sector ha cumplido. Pero también se dijo que se atajaría la plaga de fiestas ilegales», denuncia Benítez, «pasan los días y vemos que cada vez hay más contagios, más fiestas ilegales y que no las controla nadie, y eso te baja mucho la moral».

"En la prueba piloto demostramos que se podía trabajar"

El representante del sector del ocio nocturno ha defendido nuevamente su propuesta de apertura controlada, restringida solo a personas vacunadas: «En la prueba piloto demostramos que se podía trabajar. Incluso, abrir las discotecas podría servir como un estímulo para que la gente joven se vacunara para poder entrar».

Benítez explica que un 70% de los negocios que agrupa la asociación tenía previsto abrir el 26 de julio, y si la apertura se retrasa a mediados de agosto solo lo haría poco más de un 10%: «Abrir durante tan poco tiempo no sale a cuenta».

El portavoz señala también que el diálogo con el Govern balear y, en concreto, con el conseller Iago Negueruela, es constante: «Hoy [por el viernes] hemos hablado con él, la semana que viene proseguiremos y supongo que en los próximos días se tomará una decisión definitiva».