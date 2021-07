Baleares plantea la vuelta a las restricciones

Los récords de contagios que se están registrando estos días, con 795 nuevos casos ayer 864 hoy, se están traduciendo también, pese al avance de la vacunación, en un aumento de la presión hospitalaria que ya ha obligado a Son Espases a activar sus planes de contingencia con más camas UCI, reprogramación de intervenciones quirúrgicas. Además, países como Alemania, Reino Unido o Países Bajos han sacado a las islas ya de sus listas de destinos seguros. Por todo ello, el Govern ha decidido actuar.

Si en la última actualización se decidió no avanzar en la desescalada, en la próxima, que deberá anunciarse la próxima semana, ya se planea dar un paso atrás. Descartado el toque de queda, tal y como ha dejado entrever hoy la consellera de Salud, Patricia Gómez, las medidas que se barajan en estos momentos son las vinculadas a la limitación de personas en las reuniones sociales, principalmente con el foco puesto en botellones y concentraciones similares. El Govern de momento estudia llevar la limitación a los espacios públicos, pero no se descarta terrazas e interiores de la hostelería o domicilios particulares, para evitar que cualquier limitación no suponga sólo desplazar las concentraciones y situaciones de riesgo de un lugar a otro.

Al afectar cualquiera de estas medidas derechos fundamentales, en este caso el de reunión, debería avalar antes cualquiera de estas medidas el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).