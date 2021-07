El Consell de Ibiza y la Guardia Civil realizaron el pasado fin de semana un dispositivo conjunto contra el transporte ilegal en la isla en el que se interpusieron un total de 31 denuncias, según informaron ayer desde la institución insular.

La Policía Local de Ibiza también se sumó al operativo, que se llevó a cabo en la zona de la Marina y contó con agentes de la Comandancia de Balears, «especializados en infracciones y delitos de Transportes», desplazados desde Mallorca.

En cuanto a las denuncias interpuestas, desde el Consell detallaron que fueron «22 a vehículos que ofrecían servicios de transporte sin contar con licencia (de los cuales 18 eran VTC y viajeros en automóviles de nueve plazas)». El inspector del servicio del Departamento de Transporte, relató el Consell, «hizo bajar a los pasajeros de dos VTC ilegales y buscar una opción de transporte legal». Los denunciados por esta competencia desleal se enfrentan a multas que puede alcanzar los 4.001 euros.

Otros 11 vehículos de transporte con conductor (VTC) deslocalizados fueron denunciados, «cinco por no disponer de contrato u hoja de ruta, uno por no tener tarjeta VTC y otro por no haber pasado la revisión del tacógrafo», según indicó el Consell, que «agradeció a la Guardia Civil su colaboración en la lucha contra el intrusismo» en el transporte