El ex Orishas Yotuel cancela su actuación en el festival Sueños de Libertad de Ibiza

El motivo que ha llevado a Romero a anular su actuación en Sueños de Libertad es lo que está ocurriendo en Cuba. Así lo explica en el post que publicó en su perfil Instagram: "Sé que me dedico a la música y que ésta es mi forma de generar ingresos después de una pandemia que nos golpeó a todos. Pero hoy mi pueblo sufre y junto a él sufrimos todos. Ya vendrán momentos para festejar, ahora es momento de luchar junto a ellos por #libertad #patriayvida #soscuba #cubalibre. Espero lo entiendan y me disculpen". Precisamente su tema 'Patria y vida' se ha convertido en himno en las movilizaciones que se están sucediendo en Cuba contra el Gobierno de la isla.

Sueños de Libertad se queda así sin uno de los conciertos que más expectación había creado entre el público de la isla, que había bailado como nunca con Youtuel y sus ex compañeros de Orishas, cuando el grupo actuó en este mismo festival en las ediciones de 2018 y 2019.

La noticia ha pillado por sorpresa tanto a los seguidores del artista cubano como al propio promotor de Sueños de Libertad, Adrián Rodríguez. Según ha explicado esta mañana, se enteró de la decisión de Yotuel Romero ayer a través de sus redes sociales y se puso inmediatamente en contacto con su mánager para pedirle explicaciones. "Me dijo que estando en Cuba la situación como está, le parecía que era feo hacer un concierto. Puedo entender lo de Cuba, pero las cosas no se hacen así, no se puede dejar a un festival tirado ochos días antes. Ni siquiera me llamaron para anunciarme su decisión. Me enteré por Instagram", ha lamentado.

Rodríguez ha anunciado que está buscando ya una banda que sustituya en el cartel del festival al artista cubano y ha pedido comprensión al público del festival. "Espero que la gente lo entienda, la organización de esta edición está siendo una locura con cambios continuos debido a los protocolos sanitarios que hay que seguir en esta situación de pandemia", ha señalado.