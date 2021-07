Reino Unido devuelve a Baleares a su lista ámbar del semáforo covid

El ministro británico de Transportes, Grant Shapps, fue el encargado de anunciar en sus redes que Balears volverá a la lista ámbar a partir del próximo lunes 19. Si bien hasta la fecha la lista ámbar exigía a los turistas británicos hacer diez días de cuarentena a su regreso, el mismo día 19 entran en vigor los cambios en la estrategia contra el coronavirus de Boris Johnson y a partir de ahora, en el caso de los destinos en ámbar, sólo se exigirá cuarentena a aquellos que no hayan recibido la pauta completa de vacunación. Los vacunados, un 52 por ciento de los británicos, podrán seguir viniendo como estas semanas.

Cabe recordar que con el resto de comunidades españolas y Portugal ya en ámbar, las islas eran hasta ahora el principal destino abierto para el turismo británico, el único de España. Sin embargo, después de estas tres semanas, las islas quedarán exactamente en el mismo escenario que el resto de autonomías en relación al turismo británico. Mientras, entran en la lista verde destinos competidores como Croacia o Bulgaria.

Además de a los vacunados, la cuarentena no afectará tampoco a los menores de 18 años. Precisamente por ello, el conseller de Turismo, Iago Negueruela, celebraba ayer que la medida «no afecta al turismo familiar, que es el que siempre hemos defendido». «No hay un perjuicio, hemos conseguido abrir antes que nadie, hemos estado muy bien posicionados y seguimos siendo un destino seguro», defendió el conseller, que cifró que con un 52 por ciento de su población inmunizada, son 35 millones de británicos los que pueden viajar a Balears.

Con todo, el conseller Negueruela insistió en trasladar la necesidad de «tener una especial responsabilidad para convivir» con la pandemia y poder recuperar toda la actividad económica.

Disipado el temor a la lista roja

Si bien el Govern trasladaba un mensaje de calma ante la convicción de que no ocurriría, existía el temor en el sector turístico de que las islas, así como el resto de comunidades, pudieran pasar directamente a la lista roja de destino que exige cuarentena indistintamente a vacunados y no vacunados. Medios británicos como The Telegraph recogían en su edición online esa posibilidad horas antes de que el ministro Grant Shapps acabará despejando los interrogantes sobre los cambios en el semáforo covid de destinos.

Si ayer fue Reino Unido, la semana pasada fue Alemania quien decidió incluir como «zona de riesgo» por el aumento de su incidencia a Balears, aunque sin ninguna consecuencia práctica más allá de la recomendación del gobierno federal de no viajar al archipiélago. La cosa cambiaría si las islas fueran consideradas «zona de alta incidencia». El Govern defendía el lunes no tener en cuenta sólo la incidencia, sino también la situación hospitalaria.

Los hoteles prevén «un descenso de las reservas, cancelaciones y salidas anticipadas»

Si por un lado el Govern defendió que el cambio de color a ámbar en el semáforo covid de Reino Unido no supondrá «un perjuicio» al verse limitada la cuarentena a aquellos turistas sin vacunar, desde la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) no dudaron en calificar como «una noticia negativa» el anuncio del gobierno de Boris Johnson sobre el cambio de clasificación de las islas. Según alertó en declaraciones difundidas a los medios la presidenta de la patronal hotelera, María Frontera, la cuarentena anunciada, aunque sea sólo a aquellos turistas sin vacunar, «provocará un descenso en las reservas, cancelaciones y posibles salidas anticipadas de aquellos ciudadanos del Reino Unido que están actualmente en las islas y no puedan permitirse mantener una cuarentena al llegar a su país después del próximo lunes».

Cabe recordar que la entrada de las islas a la lista verde del Reino Unido hace tres semanas supuso que se dispararan las reservas y que numerosos hoteles, especialmente en aquellas zonas turísticas más vinculadas al turismo británico, que todavía tenían cerrado, reabrieran. Así, por ejemplo, la planta hotelera de Mallorca pasó de una apertura que se mantenía en el 50% a finales de junio antes de la entrada en lista verde a superar el 80% de establecimientos abiertos hace sólo una semana.