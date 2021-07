Quejas en Reino Unido tras incluir a Ibiza en el semáforo ámbar del covid

El Gobierno británico anunciaba ayer que Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera volvían, quince días después de ponerlas en verde, a la lista ámbar (zona de riesgo covid) de su semáforo covid, que implica que cualquier británico que visite las islas y que no esté vacunado con la dosis completa, tenga que guardar una cuarentena de 10 días (quedan exentos los menores de 18 años). La medida entra en vigor el lunes 19 a las 4.00 horas.

Las voces críticas con esta decisión, adoptada por el aumento de los contagios y de la incidencia hasta los 408 casos por 100.000 habitantes en Baleares, no se han hecho esperar.

Hoy mismo los medios británicos se hacen eco de varias de ellas.

El sector turístico británico

Johan Lundgren, director ejecutivo de EasyJet, señala al Mirror que las tasas de infección por el virus han aumentado en el Reino Unido, pero que en gran parte de Europa son más bajas, por lo que no entiende la limitación a viajar a zonas que tiene menos contagios: "No comprendemos por qué el Gobierno va a permitir que la gente vaya a un club nocturno -sin mascarilla o distanciamiento social- [el 19 de julio se levantan prácticamente todas las restriciones vigentes por covid en reino Unido] y sin embargo no se siente cómodo con que la gente vaya a las playas de Europa, donde las tasas de infección son más bajas que aquí".

"Es hora de que el Gobierno aplique una política de viajes coherente y transparente, en lugar de la actual montaña rusa de cambios, que está condenando los viajes internacionales al estatus de ciudadanos de segunda clase" Tim Alderslade - Director ejecutivo de Airlines UK

Por su parte, el director ejecutivo de Airlines UK, Tim Alderslade, expresa: "Mientras que el programa de vacunación está permitiendo una reapertura total de la economía doméstica, los viajes internacionales entre países seguros -con bajas infecciones y altas tasas de vacunación- se siguen presentando como si fueran un grave peligro para la salud pública". Opina ante el Mirror que "mover los países entre los niveles de esta manera está destrozando la confianza del consumidor durante una temporada de reservas ya impredecible. Es hora de que el Gobierno aplique una política de viajes coherente y transparente, en lugar de la actual montaña rusa de cambios, que está condenando los viajes internacionales al estatus de ciudadanos de segunda clase."

Desde ABTA (asociación de agencias de viajes británica) afirman que que añadir a Baleares a la lista ámbar es un paso atrás para la industria de los viajes. "Miles de puestos de trabajo y empresas de viajes necesitan desesperadamente una temporada de verano exitosa, y esto enfatiza aún más la necesidad urgente de un apoyo financiero a medida para un sector que ha luchado para obtener cualquier ingreso significativo durante casi 18 meses. Afortunadamente, a partir del lunes, los viajeros totalmente vacunados que regresen a Inglaterra, Escocia y Gales desde los países de la lista ámbar ya no tendrán que autoaislarse ni someterse a una prueba adicional el octavo día, por lo que se minimizarán los trastornos para los veraneantes vacunados, pero la cuarentena para los viajeros no vacunados sigue siendo un obstáculo importante", aseguran.

"El Gobierno debe ser más transparente en cuanto a los criterios utilizados para cambiar a los países entre las listas verde, ámbar y roja, a fin de que las agencias de viajes y los clientes puedan planificarse". ABTA (Association of British Travel Agents)

ABTA se muestra desconcertada por la decisión del Ejecutivo británico: "La confianza de los consumidores es esencial para que el sector pueda salir de esta crisis, por lo que el Gobierno debe ser más transparente en cuanto a los criterios utilizados para cambiar a los países entre las listas verde, ámbar y roja, a fin de que tanto las agencias de viajes como los clientes puedan planificarse".

De similar forma opinan desde el Turoperador TUI en la BBC, acusando al Gobierno de falta de "transparencia" a la hora de ubicar a los destinos en las listas de colores.

Tampoco faltaron las críticas en el Parlamento británico. Los laboristas arremetieron contra el Gobierno por no publicar los datos por países en los que se basa su sistema de semáforo. El secretario de Transporte de la oposición, Jim McMahon, afirmó: "La gente reserva sus vacaciones de buena fe y ahora se enfrenta a la posibilidad de salir perdiendo porque los ministros se niegan a ser sinceros con el público".