Ibiza rechaza gestionar las residencias con una transferencia de sólo 12 millones

En su discurso, el presidente del Consell, Vicent Marí, advirtió de que su gobierno quiere asumir en este mandato las competencias de la gestión del agua y de las residencias sociosanitarias de la isla, «pero no a cualquier precio». Posteriormente, Marí aclaró que el Consell ha rechazado la propuesta del Govern balear de traspasar al Consell la gestión de las residencias de Can Blay, Sa Serra y Can Raspalls con una financiación de 12 millones de euros, lo cual, remarcó el presidente, está «muy lejos de la cifra real necesaria para ofrecer un servicio con la calidad que merecen los ibicencos».