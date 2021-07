-Aquest dissabte, 17 de juliol, se celebrarà l’últim concert de Nits de Museu a Santa Eulària. A les 22.00 hores, els artistes David Serra, Joan Barbé i Frank Cogollos actuaran al Museu Etrnogràfic de Can Ros. L’aforament limitat a 60 persones. Per assistir-hi us hi heu d’apuntar al telèfon 971 33 28 45 o bé enviar un correu eletrònic a museuetnograficcanros@gmail.com. L’entrada és gratuïta.

-A Sa Nostra Sala, al carrer Aragó 17 d’Eivissa, podeu gaudir de l’exposició monogràfica del fotògraf Oriol Maspons ‘El primer viatge’. La mostra inclou més de 70 fotografies i la podreu visitar fins al 3 de setembre d’11.00 h a 14.00 h i de 18.30 h a 20.30 h, de dilluns a divendres.

-Ja están a la venda les entrades per al concert de Clara Peya, al cicle Nits de Tanit, que serà el proper disssabte 24 de juliol a la Seu de la UIB a Eivissa. Les podeu comprar a través del web eivissacultural.es.