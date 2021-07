Desde hace aproximadamente tres semanas, el olor a residuos procedente del vertedero de Ca na Putxa en la zona de Cala Llonga y Can Fornet es constante, según denuncian los residentes afectados. A raíz del incendio del pasado 13 de junio, causado por una bengala que se lanzó a la basura y que los bomberos tardaron aproximadamente cinco horas en extinguir, los vecinos de la zona han notado como los malos olores que proceden del basurero son más intensos que nunca y aseguran que no hay un momento del día en el que no se note el hedor.

«Hay algún día en el que, según como sople el viento, el olor no es tan intenso. Sin embargo, en mayor o menor grado, el hedor está siempre presente», explicó un vecino de Can Fornet a este diario. «En treinta años que llevo viviendo aquí, no he tenido nunca esta experiencia tan desagradable», añadió.

Búsqueda del foco del olor

Por su parte el Consell, que tiene constancia de estas quejas, aseguró a este diario que está buscando el foco del que proceden los malos olores. Una vez localizado, una de las opciones que baraja es la de implementar más neutralizadores de olores, que ya están presentes en el vertedero, pero que pueden resultar insuficientes en la situación actual. Además, destacan desde el Consell que «el cumplimiento de la normativa está garantizado y se trabaja para mitigar los efectos negativos» de la instalación, avanzó el Consell.

También, según apuntan desde la institución, se han llevado a cabo varios análisis y un estudio para conocer cuáles son los patrones de dispersión y las principales fuentes de la pestilencia, con el objetivo de poder aplicar así medidas correctoras eficaces.

Los vecinos de la zona, a su vez, ya fueron avisados en una reunión que tuvo lugar hace unas semanas de que se iba a buscar el foco del mal olor, y de que en cuanto se localice, buscarán la solución para frenar este problema que afecta a los vecinos de las zonas cercanas a Ca na Putxa.